Des organisations juives britanniques ont appelé à un durcissement des mesures contre les manifestations pro-palestiniennes, affirmant que « certains slogans et chants contiennent des relents antisémites ».

Le Community Security Trust (CST), qui assure la sécurité des Juifs britanniques, a déclaré que « les incidents antisémites ont fortement augmenté dans le pays ces derniers temps ».

Dans ce contexte, la police métropolitaine de Londres et la police du Grand Manchester ont publié une déclaration conjointe reconnaissant « les inquiétudes de certains segments de la communauté concernant des banderoles et des chants tels que Mondialiser l’Intifada », et avertissant que « l’utilisation de telles expressions lors de futures manifestations, ou de manière à cibler un groupe spécifique, sera sévèrement réprimée, pouvant aller jusqu’à l’arrestation ».

En juin dernier, le Royaume-Uni a interdit le mouvement Palestine Action en vertu de lois antiterroristes , rendant illégal le fait d’y adhérer, de le promouvoir, d’organiser des réunions en son nom ou d’afficher publiquement ses symboles.

Suite à l’interdiction, Londres a été le théâtre de plusieurs manifestations de soutien aux opposants au génocide israélien à Gaza, ainsi que de nombreuses tentatives de contestation de la décision. Parallèlement, des organisations juives instrumentalisent l’antisémitisme pour réprimer tout mouvement d’opposition au génocide, exigeant sa répression et l’interdiction de ses organisateurs.

Source: Médias