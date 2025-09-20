L’administration Trump a soumis au Congrès américain un projet de vente d’armes d’une valeur de près de 6 milliards de dollars à ‘Israël’, selon plusieurs sources citées par le Wall Street Journal.

Cette transaction survient alors qu’Israël subit une pression internationale accrue en raison de sa guerre génocidaire contre Gaza, ayant couté la vie à plus de 65.000 Palestiniens, en majorité des femmes et d’enfants, et ce depuis octobre 2023.

Le projet comprend la livraison de 30 hélicoptères d’attaque AH-64 Apache, pour un montant estimé à 3,8 milliards de dollars, ainsi que 3 200 véhicules blindés d’infanterie pour 1,9 milliard de dollars. S’y ajoutent 750 millions de dollars de pièces détachées pour les blindés et d’autres équipements logistiques. Les livraisons ne devraient pas intervenir avant deux à trois ans.

Cette vente intervient dans un contexte diplomatique tendu, plusieurs alliés des États-Unis, dont le Royaume-Uni, la Turquie et l’Italie, ont récemment critiqué la politique israélienne et pris des mesures symboliques contre l’entité sioniste.

Si une partie des sénateurs démocrates s’oppose à la livraison d’armes offensives à ‘Israël’, Donald Trump maintient un soutien fort à Tel Aviv.

Depuis le début de l’année, son administration a déjà validé pour 12 milliards de dollars d’aides militaires, dont un demi-milliard en juin pour des kits de guidage de bombes de précision.

Par ailleurs, le président Donald Trump a justifié l’offensive israélienne contre Gaza City. Selon lui, elle pourrait soit menacer les captifs israéliens, soit accélérer leur libération, évoquant l’imprévisibilité de la guerre.