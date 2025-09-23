Le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, et le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de division Mohammad Pakpour, ont averti que tout acte d’agression contre l’Iran serait contré par « une réponse unifiée, rapide, intelligente et puissante ».

Ils se sont rencontrés et entretenus à l’occasion de la Semaine de la Défense sacrée (45e anniversaire de la guerre imposée par l’Irak à l’Iran de 1980 à 1988).

Lors de la réunion, le général Hatami a évoqué l’engagement de la nation iranienne en faveur de l’indépendance, déclarant : « Après la victoire de la Révolution islamique, la nation iranienne a placé la revendication légitime d’“indépendance, de liberté et de République islamique” au cœur de ses objectifs, une approche à laquelle s’opposent fermement les ennemis jurés de la nation iranienne. »

« Les ennemis doivent changer la vision qu’ils ont du grand peuple d’Iran, du système sacré de la République islamique d’Iran et de la Révolution islamique », a-t-il noté.

L’alliance stratégique et cruciale entre l’armée et le CGRI est « le pilier solide de la sécurité nationale » et « un bouclier de fer » contre les conspirations, les complots et les séditions de l’ennemi.

Concernant la Défense sacrée et les conflits passés, le général Hatami a déclaré que l’Iran « a déjoué la grande conspiration de l’Orient et de l’Occident » grâce au soutien populaire.

La récente « guerre imposée de 12 jours » est la preuve que l’Iran « ne fera aucun compromis sur ses intérêts nationaux ». Les forces armées « poursuivront le chemin des martyrs avec autorité », a-t-il assuré.

À l’adresse des ennemis de la nation iranienne, le général Hatami a déclaré que toute nouvelle erreur de calcul entraînerait une « réponse ferme et regrettable pour eux ».

Le général de division Mohammad Pakpour a également souligné l’unité nationale remarquable durant la guerre imposée de 12 jours, la comparant aux premiers jours de la Révolution islamique et aux huit années de Défense sacrée.

La même « cohésion exemplaire » observée pendant les huit années de la Défense sacrée était à nouveau évidente dans tout le pays.

Le commandant en chef du CGRI a également souligné le rôle sans précédent du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, indiquant qu’il avait eu une parfaite maîtrise et gestion de la situation en nommant aussitôt les successeurs de nos hauts commandants assassinés lâchement. Cette parfaite gestion de la situation et les opérations réussies ont forcé les Israéliens et les Américains à un cessez-le-feu, a-t-il noté.

Le 13 juin, ‘Israël’ a lancé une agression non provoquée contre l’Iran, déclenchant une guerre de 12 jours qui a fait au moins 1 064 victimes iraniennes, dont des commandants militaires, des scientifiques nucléaires et des civils.

Les États-Unis ont intensifié le conflit en bombardant trois installations nucléaires iraniennes pacifiques.

Grâce à des opérations de représailles réussies, l’Iran a effectivement mis fin à ces attaques terroristes le 24 juin 2025.

