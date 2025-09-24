L’Indonésie est prête à déployer 20 000 Casques bleus à Gaza, a déclaré le mardi 23 septembre le président indonésien Prabowo Subianto lors de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Prabowo a souligné qu’en tant que l’un des plus grands contributeurs aux forces de maintien de la paix de l’ONU, le pays d’Asie du Sud-Est continuera à « servir là où la paix a besoin de gardiens ».

« Si et quand le Conseil de sécurité et cette Assemblée en décident, l’Indonésie est prête à envoyer 20 000 soldats, voire davantage, pour contribuer à sécuriser la paix à Gaza ou ailleurs en Palestine dans le cadre d’une force multilatérale unie — afin que la solution à deux États et la paix à la fois en Palestine et en Israël deviennent une réalité, et non seulement un idéal », a ajouté Prabowo.

« La violence ne peut être utilisée pour résoudre un conflit politique, car la violence ne peut engendrer que plus de violence », a déclaré Prabowo, exhortant l’ONU à « prendre une position décisive pour arrêter cette catastrophe ».

« Sinon, le monde entrera dans une situation très dangereuse de guerres sans fin et de violence croissante », a-t-il averti, ajoutant qu’« aucun pays ne peut intimider » toute la famille humaine.

Prabowo a rappelé à l’assemblée la « domination coloniale, l’oppression et l’esclavage » subis par les Indonésiens sous la colonisation néerlandaise.

« Nous étions traités comme moins que des chiens dans notre propre patrie », a-t-il déclaré, ajoutant que les Indonésiens savent donc « ce que cela signifie d’être privés de justice, de vivre sous l’apartheid, de vivre dans la pauvreté et d’être privés d’égalité des chances ».

« Nous savions aussi ce que la solidarité peut accomplir dans notre lutte pour l’indépendance, dans notre combat contre la faim, les maladies et la pauvreté », a souligné Prabowo, mettant en avant le rôle « vital » du soutien de l’ONU reçu par l’Indonésie.

Depuis octobre 2023, l’armée d’occupation israélienne a tué plus de 65 300 Palestiniens à Gaza, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Le bombardement incessant et le blocus israélien ont rendu l’enclave inhabitable et a entraîné la famine et la propagation de maladies.