Le journal Yedioth Ahronoth a révélé que « les services de sécurité israéliens ont constaté des progrès significatifs dans les capacités des Houthis au Yémen ».

Selon le journal, « les Houthis développent leurs capacités de fabrication de drones et de missiles longue portée sophistiqués, en s’appuyant sur l’expertise iranienne et avec l’aide d’ingénieurs locaux. Ils utilisent également des tunnels pour produire et stocker ces drones et missiles ».

Le journal a indiqué « qu’Israël surveille les tentatives des Houthis de former des militants pour mener un autre déluge d’Al-Aqsa, c’est-à-dire une attaque similaire à celle du 7 octobre, lancée depuis l’un des pays voisins de l’entité d’occupation israélienne ».

Le journal a noté que « malgré les attaques israéliennes contre les ports maritimes des Houthis visant à contrecarrer les livraisons d’armes en provenance d’Iran, les Houthis s’appuient sur des armes et des missiles lourds et à guidage de précision fabriqués localement, ainsi que sur des drones suicides volant à basse altitude et difficiles à détecter ».

Yedioth Ahronoth a estimé que « ces opérations sont menées avec le soutien de l’Iran, via l’implantation d’usines de fabrication et de développement de missiles, comme l’Iran l’a fait avec le Hezbollah en Syrie, détruites lors d’une opération spéciale il y a environ un an ». Il a souligné que « les Houthis exploitent les montagnes et les déserts pour creuser des roches ou creuser la terre afin d’établir des lignes de production d’armes ».

Le journal a noté que « la menace houthie ne se limite pas aux lancements de missiles et de drones, et l’armée israélienne surveille de près autre déluge d’Al-Aqsa : nouvelle version de l’attaque du Hamas du 7 octobre, lancée cette fois depuis le Yémen ». Il a précisé que « les Houthis préparent une opération de grande envergure imitant cette attaque, qui partira de l’est, de la Jordanie, de la Syrie, ou des deux ».

Le journal israélien a ajouté : « Les services de renseignement israéliens surveillent une opération de recrutement et d’entraînement menée par le groupe armé local houthi, dans le cadre d’un programme baptisé Déluge d’Al-Aqsa, qui vise à former des éléments pour pénétrer Israël, avec la participation de milliers, voire de dizaines de milliers de militants, et mener une attaque massive jusqu’à Jérusalem ».

Le journal a affirmé que « ces formations se déroulent au Yémen, mais il est probable que, si elles sont mises en œuvre, elles seront dispensées depuis la Jordanie, en s’efforçant d’en dissimuler les traces ».

Dans le même contexte, l’évaluation dominante au sein des services de sécurité israéliens indique que « les deux principales cibles de l’attaque israélienne – le chef d’état-major houthi et le ministre de la Défense – ont survécu à l’attaque, tandis que le gouvernement et d’autres ministres ont été tués ».

Les services de renseignement militaires estiment que l’attaque « a choqué le régime houthi, principalement par sa gravité et le fait qu’elle s’est soldée par la mort de dizaines de soldats et d’officiers », selon le journal.

Le journal hébreu poursuit : « La branche du renseignement militaire israélien a déjà enregistré des succès initiaux avec deux nouvelles agences créées par le chef de la Division du renseignement militaire, Shlomi Bender ». Il a indiqué que « d’importantes capacités et ressources de renseignement ont été déployées à ce jour par la branche pour recueillir des renseignements sur des théâtres d’opérations clés tels que l’Iran et le Liban, afin d’identifier les bastions ennemis et d’identifier des cibles à partir de là ». Il a souligné que « ces dizaines de chercheurs du renseignement militaire se concentrent sur l’identification des bastions houthis ».

Selon le journal, « la Direction du renseignement recommande, en particulier après le 7 octobre, que même en cas de cessez-le-feu houthi, s’il résulte d’une cessation des hostilités à Gaza, les attaques contre le régime, situé à environ 1 800 kilomètres d’Israël, ne cesseront pas ».

L’armée d’occupation israélienne a déclaré : « Nous ne voulons pas que les Houthis possèdent un jour des milliers de missiles de précision, représentant une menace existentielle pour Israël. Nous estimons que les Iraniens disposeront de 9 000 missiles d’ici 2027. C’est pourquoi nous avons lancé l’opération « Lion ascendant ». L’objectif est donc d’éliminer cette menace croissante, ou du moins de la combattre de manière préventive ».

Source: Médias