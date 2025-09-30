L’armée d’occupation israélienne a assuré que cinq de ses soldats ont été grièvement blessés lundi à Gaza-ville, lors de violents affrontements avec les combattants de la résistance à l’ouest de la ville.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que les blessés sont deux officiers, dont un officier du corps médical, et un officier du corps blindé tandis que les trois autres appartiennent au 82e bataillon de la brigade blindée.

La radio de l’armée israélienne a ajouté que six autres soldats ont été légèrement blessés lors de ces affrontements.

Selon cette radio, des hommes armés palestiniens s’étaient infiltrés dans une position d’un bataillon de la brigade Kfir et avaient installé deux engins explosifs sur un char, précisant qu’un autre affrontement avait eu lieu.

Selon le porte-parole de l’armée, cinq résistants ont participé à l’attaque. Deux ont été tués à l’intérieur des fortifications – l’un par un obus de char et l’autre lors d’un affrontement direct – tandis que les trois autres se sont retirés. Le communiqué confirme que les forces d’occupation poursuivent leurs opérations de ratissage dans la zone à la recherche des auteurs restants.

Contrairement au récit officiel, des médias israéliens avaient précédemment rapporté qu’une force israélienne avait été prise dans une embuscade complexe à Gaza, tuant au moins deux soldats et en blessant neuf autres.

Ils ont accusé le porte-parole militaire de « ne pas communiquer le nombre exact de victimes afin que les Israéliens ignorent la réalité de la situation à Gaza ».

Ces plateformes médiatiques ont évoqué une embuscade complexe, incluant l’explosion d’un char, le ciblage d’un bulldozer militaire et l’explosion d’engins explosifs lors de l’arrivée d’une équipe de secours dépêchée sur les lieux de l’incident initial. Ils ont rapporté que cinq hélicoptères militaires avaient transporté les blessés vers plusieurs hôpitaux de Tel-Aviv et de Beersheba.

Cette divergence ne se limite pas à un seul incident. Elle s’inscrit dans une tendance récurrente depuis le début de la guerre, où les chiffres de l’armée divergent de ceux diffusés sur les plateformes médiatiques non officielles.

De leur côté, des sources palestiniennes ont confirmé que l’embuscade avait eu lieu au nord du quartier d’al-Nasr, où des véhicules israéliens opéraient une incursion. Les forces d’occupation ont fourni une couverture de tirs nourris pour se retirer de la zone de l’embuscade, selon ces sources.

L’opération n’a pas encore été revendiquée.

Opérations de Bigades al-Qods

Pour leur part, les Brigades al-Qods, branche militaire du Jihad islamique, ont annoncé que leurs combattants ont réussi à abattre un soldat israélien. Il était perché sur le toit d’une maison près du camp de réfugiés de Shati, dans la ville de Gaza, et l’ont touché de plein fouet

Dans un autre communiqué, les Brigades ont indiqué que leurs membres avaient affronté samedi après-midi une unité des forces spéciales israéliennes à bord de véhicules Hummer dans le quartier de Tal al-Hawa également à Gaza-ville, leur infligeant des pertes directes.

Elles ont également revendiqué la destruction d’un véhicule militaire israélien samedi dernier, à l’aide d’un missile MK84, résidu d’un bombardement israélien, près de l’hôpital al-Quds, dans le même quartier. Cette destruction a fait des morts et des blessés parmi les forces israéliennes, indique leur communiqué, selon lequel des combattants des Brigades ont observé l’atterrissage des avions israéliens dans la zone ciblée, afin d’évacuer les morts et les blessés.

Source: Médias