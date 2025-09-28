Le porte-parole de l’état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Aboulfadl Shekarchi, a assuré « qu’il n’y a aucune inquiétude dans le domaine militaire », soulignant que « la chaîne de production d’armes de pointe ne s’est pas arrêtée pendant la guerre contre le pays et la production se poursuit ».

Shekarchi a déclaré dimanche : « Nous continuons de développer des armes de pointe dans le domaine des missiles et nous ne permettrons à aucune force d’interférer dans ce processus ».

Shekarchi a souligné que « l’énergie nucléaire est une nécessité nationale et le fruit du sang de milliers de martyrs », notant « qu’il n’y aurait aucun recul ».

Il a insisté sur le fait que « l’Iran poursuit sa voie de la résistance », soulignant que « cette voie a jusqu’à présent mené le peuple iranien à la victoire ». Il a rappelé que « l’expérience de pays comme la Libye a prouvé que le désarmement et le recul face à des puissances arrogantes ne mènent qu’à la destruction ».

Concernant les États-Unis, Shekarchi a affirmé que « les Américains n’ont rien à voir avec les capacités balistiques de l’Iran et n’ont aucun droit d’exiger une réduction de la portée de leurs missiles ». S’adressant à Washington, il a déclaré : « Vous commettez un acte insensé. Qui êtes-vous pour dicter la portée de nos missiles ?»

Shekarchi a estimé que « les États-Unis sont contraints de se retirer de la région de l’Asie occidentale, une conclusion stratégique à laquelle de nombreux pays de la région ont fini par adhérer ».

Source: Médias