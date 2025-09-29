Les brigades AlQassam, branche armée du Hamas, ont déclaré le dimanche 28 septembre, avoir perdu le contact avec deux captifs dans la ville de Gaza (nord de l’enclave palestinienne), à cause des raids israéliens, selon un communiqué.

« Les Brigades Al-Qassam annoncent avoir perdu le contact avec deux captifs (…) à la suite des bombardements israéliens brutaux contre les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48 heures », détaille le communiqué, citant deux noms de captifs israéliens.

« La vie des deux captifs est en réel danger, et les forces d’occupation israéliennes doivent se retirer immédiatement au sud de la rue 8 et cesser les frappes aériennes pendant 24 heures à partir de 18 heures aujourd’hui afin de permettre des tentatives de sauvetage des prisonniers », ont écrit les Brigades Ezzedine Al-Qassam dans un autre communiqué.

L’agression israélienne se concentre spécifiquement contre la ville de Gaza depuis ce matin, les chars israéliens progressant sur plusieurs fronts.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que l’armée d’occupation mène des bombardements autour des tours de renseignement au nord-ouest de la ville de Gaza.

25 Palestiniens sont tombés en martyre depuis ce matin suite aux bombardements israéliens.

Des immeubles résidentiels incendiés

Les forces d’occupation ont en outre délibérément incendié des habitations à Gaza en injectant du carburant dans les immeubles résidentiels à l’aide de bulldozers, cherchant à tout détruire.

Rappelons que plus de 65.500 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, le 7 octobre 2023.

361 membres du personnel médical incarcérés dans les geôles de l’occupation

De son côté, le ministère de la Santé de Gaza a réitéré son appel aux organisations internationales et de défense des droits humains pour qu’elles fassent pression sur l’occupation afin qu’elle libère immédiatement le personnel médical détenu.

Il a affirmé que « 361 membres du personnel médical ont été victimes de disparition forcée dans les centres de détention. ‘Israël’ interdit aux organisations de défense des droits humains de suivre leur situation ».

Et de poursuivre: « L’état de santé du personnel médical détenu dans les geôles de l’occupation confirme les conditions catastrophiques de leur détention et les abus auxquels ils sont confrontés ».

Par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza a fait état de 12 nouveau-nés coincés à l’intérieur de l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza.

La situation à l’hôpital international Al-Helou dans le quartier d’Al-Nasr à Gaza n’est pas meilleurs. Les dégats causés à cet établissement médical sont claires, et ce suite aux bombardements israéliens.