Les forces armées yéménites ont annoncé, ce lundi 29 septembre, avoir mené deux opérations militaires spéciales contre des cibles israéliennes sensibles dans les régions de Jaffa et d’Umm al-Rashrash, en Palestine occupée.

Dans un communiqué lu par le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, il a affirmé que l’unité des missiles a mené une opération spéciale utilisant un missile balistique hypersonique « Palestine 2 » à ogives multiples contre des cibles sensibles dans la région occupée de Jaffa.

M.Saree a indiqué que « l’opération a atteint ses objectifs avec succès » et a provoqué la fuite de millions de colons israéliens vers des abris.

La deuxième opération, qui a également « atteint ses objectifs », a été menée par des drones de l’armée de l’air, qui ont visé deux installations de l’occupation israélienne dans la région d’Umm al-Rashrash, au sud de la Palestine occupée.

M.Saree a ajouté que ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre de la riposte à l’agression israélienne contre le Yémen et en soutien au peuple palestinien opprimé et à sa résistance.

Il a également souligné que « la seule option pour la nation arabe et islamique est la confrontation et la fermeté » face à l’occupation israélienne, et qu’elle doit apporter tout le soutien nécessaire au peuple palestinien et à sa résistance.

Le général Saree a réitéré la position des forces armées yéménites, qui continueront « d’accomplir leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires jusqu’à la fin de l’agression contre Gaza et la levée du siège ».

Il convient de noter que l’armée d’occupation israélienne a détecté un tir de missile en provenance du Yémen, ce lundi après minuit, ce qui a déclenché les sirènes d’alerte aérienne dans de vastes zones de Tel-Aviv et d’AlQods occupée.

Le trafic à l’aéroport Ben Gourion a été interrompu à la suite de ce tir, ont rapporté les médias israéliens.