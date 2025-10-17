Le commandant du Commandement Sud des USA, le général Alvin Holsey, décide de quitter son poste d’ici décembre, en raison de l’escalade des désaccords entre lui et le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth au sujet des opérations militaires américaines dans les Caraïbes dont il soupçonne la légitimité. – Site de la chaîne AlManar-Liban
