La Commission d’enquête internationale indépendante dans le territoire palestinien occupé a annoncé avoir recueilli plus de 16 000 éléments de preuve confirmant que les forces d’occupation israéliennes ont commis un génocide dans la bande de Gaza.

De son côté, la rapporteuse spéciale des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese, a affirmé que « ce qui se passe dans les territoires palestiniens n’est pas un ensemble d’incidents isolés, mais s’inscrit dans un système international complice ».

Mme Albanese a fait état « d’un rôle central de certains pays occidentaux, notamment les États-Unis et l’Allemagne, dans le soutien militaire, économique et politique apporté à Israël, ce qui a contribué à la perpétuation des crimes et des violations commis contre les civils palestiniens ».

Et d’ajouter : « vingt autres pays, dont des États arabes, ont contribué, directement ou indirectement, à faciliter l’acheminement d’armes et des ressources, ou à soutenir l’économie israélienne ».

Rappelons que le bilan de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza s’élève à plus de 68000 martyrs, dont une majorité de femmes et d’enfants depuis le 7 octobre 2023.