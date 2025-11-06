Le président américain Donald Trump a déclaré, le mercredi 5 novembre, que les États-Unis ont perdu « une part de leur souveraineté » après la victoire du socialiste Zahran Mamdani à la mairie de New York, promettant de s’en occuper.

« Nous avons perdu une part de notre souveraineté hier soir à New York, mais nous allons nous en occuper, ne vous inquiétez pas »», a déclaré Trump lors d’une conférence économique à Miami, en Floride, faisant référence à l’élection qui a porté au pouvoir Mamdani, un démocrate d’origine indienne et le premier musulman à occuper ce poste dans la plus grande ville des États-Unis.

Avant l’élection, Trump avait menacé de couper les financements fédéraux pour New York si Mamdani, considéré comme une figure de l’aile gauche du Parti démocrate, l’emportait.

Trump a prétendu que l’élection s’était déroulée « de manière inéquitable ».

Et d’ajouter: « Regardez ce qui se passe à New York. Vous allez voir des choses terribles. J’espère que cela n’arrivera pas, mais il semble que nous allons en voir. »

Il a accusé les démocrates d’avoir choisi un « candidat communiste » à New York, les avertissant qu’ils pourraient agir de la même manière s’ils remportaient les élections de mi-mandat au Congrès, exhortant les électeurs républicains à l’en empêcher.

« Si vous voulez savoir ce que les démocrates au Congrès ont prévu pour l’Amérique, regardez les résultats des élections d’hier à New York », a-t-il encore dit.

Selon lui, « de nombreux New-Yorkais émigreront bientôt vers d’autres villes pour échapper au communisme ».

Et puis sur Fox News, Trump s’est adressé à Mamdani en disant : « Il doit respecter Washington, sinon il n’aura aucune chance de réussir », insistant sur le fait qu’« il doit communiquer avec nous ».

« Je pense qu’il aurait dû être plus aimable avec moi… C’est moi (Trump) qui dois tout approuver ».

Dans son premier discours après sa victoire, Mamdani, décrit comme un farouche opposant à Trump, a affirmé que sa victoire « montre la voie pour vaincre Trump », ajoutant que « s’il y a bien une ville qui peut montrer à une nation trahie par Trump comment le vaincre, c’est celle qui l’a porté au pouvoir ».

Conformément aux résultats préliminaires non officiels publiés par l’Associated Press, Mamdani, 34 ans, a obtenu 50,4 % des voix, devançant son principal rival, le candidat indépendant Andrew Cuomo, d’environ 9 points de pourcentage.

Cuomo a recueilli 41,6 % des voix, tandis que le candidat républicain Curtis Celia en a obtenu 7,2 %.

La ville de New York compte environ 8,5 millions d’habitants, dont plus de 950 000 Juifs.