Israel News 24 a rapporté que « l’administration américaine compenserait la Turquie par une présence en Syrie après le refus d’Israël d’autoriser sa présence à Gaza ».

Amichai Stein, rédacteur en chef des affaires diplomatiques de la chaîne, a déclaré que « la Turquie souhaite une présence en Syrie et a récemment exploré d’anciennes bases de l’armée syrienne afin d’identifier des sites de déploiement potentiels ».

Stein a expliqué que cela pourrait faire partie d’un accord entre l’administration américaine et Ankara, dont le principe serait le suivant : « Vous n’obtiendrez pas de présence à Gaza parce qu’Israël n’en veut pas, mais vous ne pouvez pas refuser deux fois à l’administration américaine. » Autrement dit, Israël ne peut pas refuser la présence turque à Gaza tout en refusant simultanément sa présence en Syrie.

Il a poursuivi : « Par conséquent, les Turcs recevront une forme de compensation sous la forme d’une présence en Syrie, car la présence turque en Syrie est cruciale et ils n’ont pas l’intention de faire de compromis sur ce point. »

Washington souhaite une nouvelle série de pourparlers entre la Syrie et « Israël »

Concernant les pourparlers entre la Syrie et « Israël », Stein a évoqué « le souhait des Américains de reprendre les contacts » et a indiqué « qu’ils attendaient une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président syrien par intérim, Ahmad al-Charaa ».

Il a ajouté que l’administration américaine estime que « les divergences ne sont pas importantes ; il existe certes des points à régler et des difficultés, mais aucun désaccord majeur ».

Source: Médias