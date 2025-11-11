Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino López, a déclaré mardi que son pays examinait « divers scénarios » lors de ses discussions quotidiennes avec le Haut État-major afin de contrer « la menace militaire dans la région des Caraïbes, qui affecte non seulement le Venezuela, mais toute l’Amérique latine ».

Dans un discours, M. Padrino López a expliqué que « l’État-nation, les forces armées, le peuple, la milice bolivarienne, les services de sécurité, la police, le système de gestion des risques et le gouvernement dans son ensemble » sont prêts à « faire face à l’agression impérialiste américaine le cas échéant ».

Il a également indiqué que les exercices comprennent « le commandement, les communications et le contrôle », et impliquent les commandants de la défense régionale et les chefs de zone militaire. Il a précisé que l’État « s’intègre à la lutte armée » par le biais des forces armées, tandis que d’autres entités sont responsables de l’économie, de la production et de l’approvisionnement intérieur.

Il a ajouté : « Environ 200 000 soldats ont été déployés à travers le pays pour cet exercice. »

Concernant les relations avec les États-Unis, Padrino López a déclaré : « Je crois qu’il existe de profondes dissensions au sein des forces armées américaines. Elles sont utilisées comme mercenaires pour tuer, et des meurtres et des isolements ont lieu dans les Caraïbes sans procédure régulière. » Il a ajouté que « les grandes puissances et les institutions multilatérales ont exprimé leur rejet de cet usage excessif et illégal. »

Il a poursuivi : « Je suis certain, et je peux l’affirmer en toute responsabilité, qu’il existe de profondes dissensions au sein des forces armées américaines, et de grandes contradictions qui font que leur perception de la réalité est totalement différente de celle pour laquelle elles ont été créées. »

Il a conclu en disant : « Le Venezuela défend sa souveraineté et son droit à l’autodétermination… Nous sommes prêts à développer notre démocratie et nos institutions afin d’apporter une réponse efficace à toute agression », notant que « l’opposition à l’agression au Venezuela dépasse 90 % de la population totale. »

La région des Caraïbes est le théâtre d’une escalade de l’activité militaire américaine, les États-Unis ciblant continuellement des bateaux vénézuéliens, affirmant qu’ils sont utilisés pour le trafic de drogue, et déployant des destroyers dans les eaux de la région.

