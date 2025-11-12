Le président vénézuélien Nicolas Maduro a signé, ce mercredi 12 novembre, la loi sur le commandement de la défense globale de la patrie.

M.Maduro a insisté, tôt mercredi, sur la nécessité d’activer ce commandement, qui fédère toutes les institutions militaires publiques et les forces populaires.

Quelle est l’importance de cette loi ?

Cette loi vise à organiser et à unifier toutes les institutions de l’État, telles que l’armée et la police, ainsi que la société civile, face aux menaces extérieures ou intérieures, selon le principe de la défense globale du Venezuela contre toute agression.

L’importance de cette loi réside dans le renforcement de l’autorité du président et des militaires en cas d’urgence.

Cela témoigne d’une tendance à la militarisation de l’État et de la société et sert à consolider le pouvoir de Maduro face à l’opposition et aux sanctions internationales.

Par ailleurs, le président colombien Gustavo Petro a également ordonné mercredi la suspension du partage de renseignements avec les États-Unis.

Il y a environ une semaine, le président vénézuélien avait approuvé les propositions du Parti socialiste unifié visant à recourir à la lutte armée en cas d’agression américaine contre le pays, compte tenu de la présence de forces navales américaines dans la région des Caraïbes.