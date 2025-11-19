Le président américain Donald Trump a affirmé mardi avoir obtenu des « résultats sans précédent » avec l’Arabie saoudite en seulement un an.

Lors d’une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Washington, Trump a souligné que « la valeur totale des investissements réalisés ou engagés aux États-Unis a atteint 21 000 milliards de dollars, dont environ 18 000 milliards au cours des neuf derniers mois ».

Trump a remercié le prince héritier saoudien d’avoir accepté d’investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, précisant que « ce chiffre pourrait atteindre 1 000 milliards ». Il a indiqué que « ces investissements comprennent des usines, des entreprises et des fonds à Wall Street ».

Le président américain a également affirmé que « les prix aux États-Unis sont en baisse constante », expliquant « qu’il a hérité d’une situation d’inflation catastrophique, la pire de l’histoire américaine et a duré quatre années consécutives ».

Trump : L’Arabie saoudite et « Israël » sont de grands alliés

Lors de la rencontre, Trump a qualifié l’Arabie saoudite de « grand allié », ajoutant « qu’Israël l’est également ». Il a déclaré « qu’à son avis, les deux pays sont en mesure d’acquérir les meilleurs avions de chasse F-35 ». Il a indiqué que « les États-Unis vendraient ces appareils à l’Arabie saoudite dans le cadre d’un accord similaire à celui conclu avec Israël ».

Il a poursuivi : « Nous allons conclure un accord avec l’Arabie saoudite. Ils achèteront des avions de chasse F-35 à Lockheed Martin. C’est un chasseur fantastique que nous fabriquons. Nous produisons les meilleurs chasseurs, les meilleurs missiles, les meilleurs missiles défensifs et le meilleur équipement militaire au monde. »

Le président américain a déclaré « avoir eu une conversation très productive avec Mohammed ben Salmane au sujet des accords d’Abraham et qu’ils ont discuté de propositions pour une solution à un État et une solution à deux États ». Il a indiqué que « d’autres discussions auraient lieu prochainement ».

Dossiers Iran et Syrie

Trump a également affirmé que « son administration a accompli « un travail fantastique en détruisant le programme nucléaire iranien », déclarant que « personne d’autre n’aurait pu y parvenir » et que l’Iran « souhaite ardemment conclure un accord », des contacts ayant déjà été entamés en vue d’ouvrir une nouvelle voie de négociations.

Le président américain a également évoqué la récente visite à Washington du président syrien par intérim, Ahmed al-Charaa, qualifiant leur rencontre de « fantastique », décrivant al-Charaa comme un homme fort et affirmant que « la Syrie a réalisé des « progrès considérables ».

Il a également confirmé la levée des sanctions imposées à la Syrie.

Par ailleurs, Trump a déclaré n’avoir aucun lien avec les affaires de sa famille, alors même que la Trump Organization et une société saoudienne de promotion immobilière envisagent d’ouvrir un nouvel hôtel sous la marque Trump aux Maldives. Il a ajouté que sa famille « a très peu collaboré avec l’Arabie saoudite », se disant convaincu qu’elle pourrait faire davantage et soulignant que « tout ce qu’elle a entrepris jusqu’à présent a été très positif ».

Mohammed ben Salmane : Nous porterons nos investissements aux États-Unis à 1 000 milliards de dollars.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a déclaré que « son pays souhaitait adhérer aux accords d’Abraham », tout en soulignant « l’importance de préparer le terrain pour une solution à deux États ».

Il a également affirmé que l’Arabie saoudite « souhaite la paix pour Israël et les Palestiniens ».

Ben Salmane a expliqué que « le volume des investissements saoudiens aux États-Unis pourrait passer de 600 milliards de dollars à près de 1 000 milliards de dollars », considérant « ‘cet investissement comme concret et offrant de vastes opportunités dans de nombreux domaines, en plus de l’accord signé dans le secteur technologique ».

Au cours de la rencontre, le prince héritier saoudien a également évoqué les efforts de Donald Trump « pour parvenir à la paix mondiale ».

Source: Médias