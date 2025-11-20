La rencontre prévue mercredi à Ankara entre l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et le négociateur du Hamas dans la bande de Gaza, Khalil Hayyé, aurait été annulée sous la pression directe « d’Israël », ont indiqué des sources palestiniennes à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen.

Cette annulation intervient alors que la première phase du plan de paix du président Donald Trump touche à sa fin, tandis que la seconde phase se heurte à de nombreux obstacles, notamment le désarmement de Hamas, la mise en place d’une force internationale de stabilisation et les conditions du retrait des troupes israéliennes.

Selon Al-Mayadeen, cette décision fait suite à un mécontentement croissant au sein des institutions sécuritaires israéliennes, après la divulgation de la tenue prévue de cette rencontre. De son côté, le site israélien Walla a rapporté que les services de sécurité israéliens avaient exprimé leur « vive colère », estimant que la rencontre constituerait une reconnaissance du statut du Hamas et compliquerait les négociations israéliennes avec le mouvement palestinien.

L’expert en affaires palestiniennes Hani al-Dali avait annoncé mardi à Al-Mayadeen que « la rencontre devait se tenir mercredi à Ankara », confirmant une information déjà évoquée par le New York Times vendredi dernier, sans en préciser la date. Selon le journal, l’entretien devait porter sur le cessez-le-feu entre le Hamas et « Israël ».

Une précédente rencontre entre Steve Witkoff et Khalil Hayyé avait eu lieu en octobre dernier à Charm el-Cheikh, quelques instants avant la signature de l’accord de cessez-le-feu, en présence de Jared Kushner, gendre du président Trump. Dans une interview diffusée également en octobre sur CBS dans le cadre de l’émission 60 Minutes, Steve Witkoff a indiqué avoir présenté ses condoléances au responsable palestinien pour la mort de son fils lors d’une attaque israélienne au Qatar.

Source: Médias