Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé avoir abattu deux drones de Daech lancés depuis des positions tenues par des factions gouvernementales à Damas, aux abords du village de Ghanem al-Ali, dans la campagne est de Raqqa. Cette zone est attaquée depuis une semaine par ces factions et leurs alliés.

Les FDS ont précisé que le premier drone était un Matrice M30, et le second un drone d’attaque FPV.

Après avoir sécurisé les épaves des deux drones et atteint la zone cible, les équipes techniques ont pu extraire et analyser les données de la carte mémoire du Matrice M30.

L’analyse a révélé que l’équipage du drone, qui effectuait des missions de reconnaissance, de surveillance et d’attaque, était composé de combattants étrangers affiliés à Daech, stationnés sur des positions gouvernementales à Damas, face aux lignes de défense des FDS.

Le communiqué affirme que ces données démontrent « de manière concluante » l’implication de plusieurs factions affiliées au gouvernement de Damas dans une collaboration avec des éléments étrangers appartenant à Daech, leur permettant d’utiliser les positions de ces factions pour mener des missions de reconnaissance et des attaques de drones. Cela permet à l’organisation de reconstituer ses capacités « d’une manière plus dangereuse qu’auparavant ».

Le Centre des médias des FDS a publié des photos et des documents afin d’accroître la transparence et de souligner la gravité de ces liens, qui menacent la sécurité des civils et la stabilité de la région, notamment dans la lutte contre Daech.

Les forces ont appelé leurs partenaires de la coalition internationale à exploiter ces données et à ouvrir une enquête sur l’implication d’éléments étrangers liés à Daech dans l’utilisation de drones au sein des zones de contact. Elles ont également insisté sur la nécessité de poursuivre en justice les personnes fournissant un soutien technique ou logistique à ces éléments, avertissant qu’ignorer ces violations « menace la sécurité régionale et permet à l’organisation de se regrouper et de terroriser les civils ».

