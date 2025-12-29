Araghchi, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue émirati : Il est nécessaire de préserver l’unité et l’intégrité territoriale du Yémen – Site de la chaîne AlManar-Liban
lundi , décembre 29 2025
Gaza : « Israël » confie aux collaborateurs les tâches les plus abjectes : assassinats, enlèvements, perquisitions, expulsions…
Sud-Liban: Les forces d’occupation israéliennes font exploser les restes d’une maison détruite dans la localité de Mays al-Jabal.
Le Liban et l’Égypte ont signé aujourd’hui un protocole d’accord visant à répondre aux besoins du Liban en gaz naturel destiné à la production d’électricité.
Les Qassam rendent hommage à certains de leurs commandants martyrs, dont al-Sinwar et Abou Obeïda
Le député Fayyad : l’enjeu actuel dépasse la question des armes
‘Israël’ redoute une campagne de cyberattaques iraniennes visant ses dirigeants
Un nouvel axe contre la Turquie : Israël, la Grèce et Chypre renforcent leur coopération militaire en Méditerranée orientale
Affrontements saoudo-émiratis: L’Iran et le Qatar soutiennent l’intégrité territoriale du Yémen
L’Iran place en orbite trois satellites de télédétection de conception nationale
Al-Houthi: Toute présence israélienne au Somaliland est une cible militaire pour nos forces
Araghchi, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue émirati : Il est nécessaire de préserver l’unité et l’intégrité territoriale du Yémen
Depuis 8 heures
29 décembre 2025
Articles liés
Knesset: un lobby fait avancer le projet d’implantation de colonies dans le nord de Gaza
La Corée du Nord teste deux missiles de croisière de longue portée sous la supervision de Kim Jong-un
Insécurité au Soudan : 1 200 civils supplémentaires fuient le Kordofan (sud)
Urgent
