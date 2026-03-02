Riposte de l’Iran : Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa sous les missiles. Des explosions dans la base britannique de Chypre

Dans la nuit de ce dimanche, les frappes de riposte iraniennes se sont accentuées.

Des missiles ont visé des régions de Tel Aviv et de Jérusalem dans le centre, causant d’importantes destructions et dégâts. Haïfa aussi était dans le collimateur des missiles iraniens.

Après l’attaque sur Bet Shemesh, réalisée dans la matinée et qui a fait au moins 9 tués, des salves de missiles ont repris dans la soirée.

Les images ont montré un missile de fragmentation dans l‘espace aérien au centre. Il a causé des incendies notamment à Tel Aviv.

Des missiles ont en outre visé la région de Jérusalem et l’un d’entre eux qui est parvenu à détourner les systèmes antiaériens a frappé un bâtiment qui a pris feu.

Un autre missile s’est écrasé sur une voiture qui a été entièrement détruite et causé des destructions importantes sur la voie.

Il est question de 7 blessés dont un grièvement.

En dépit de la censure israélienne, les médias israéliens ont indiqué que le missile qui est tombé sur Jérusalem occupée a causé d’importants dégâts et le nombre de victimes risque de s’alourdir.

« Une cible très sensible »

Certains médias ont avancé que l’attaque iranienne sur Jérusalem est une tentative d’attentat, sans plus de précision. Vu qu’elle a eu lieu pendant une réunion du cabinet israélien, dans « un endroit secret dans une zone fortifiée ».

Le journaliste israélien Alon Mizrahi a écrit sur X : « Il semble que les Iraniens ont frappé une cible très sensible à Jéruslem ».

La Chaîne 12 israélienne a indiqué que les membres du gouvernement ont été informés qu’Iran se prépare à une escalade significative des tirs de missiles vers Israël dans les prochaines heures prévoyant une nuit tendue.

Un drone iranien qui a pénétré dans l’espace aérien israélien a déclenché les sirènes d’alerte dans de pans importants au nord dans le doigt de la Galilée.

Un missile s’est écrasé sur la région de Kiryat Ono et un autre sur la base aérienne de Hatzerim dans la région de Bir Sabaa (Beersheba) au sud.

Selon un communiqué du Corps des gardiens de la révolution (CGRI), ces ripostes s’inscrivent dans le cadre de la 9eme vague de l’opération Promesse tenue 4, contre des cibles dans tous les territoires occupés et des cibles américaines dans la région.

Haïfa

Dans son communiqué, le CGRI rend compte de 40 tués et 60 blessés à Haïfa où se trouve le siège principal de la marine israélienne et sont stationnes les différents types de destroyer Sa’er.

Très peu d’image ont été fournies sur l’attaque iranienne à Haïfa, éventuellement à cause de la censure israélienne. Si ce n’est celle du missile en train de s’écraser.

Le porte-parole de Tsahal a déclaré : Nous réitérons et insistons sur le fait que la localisation des dégâts et les documents les concernant ne doivent en aucun cas être publiés ou partagés. L’ennemi surveille ces documents afin d’améliorer sa capacité à infliger des dégâts.

Un média israélien a rapporté qu’environ 70 missiles balistiques avaient été lancés en 24 heures depuis le territoire iranien vers Israël.

Le ministère de la Santé du gouvernement d’occupation a déclaré pour sa part que le nombre total de blessés admis dans les hôpitaux israéliens depuis le début de la guerre contre l’Iran s’élevait à 706 dont 166 sont actuellement hospitalisées et en soins intensifs.

La base britannique de Chypre

Le journal britannique Daily mail a rendu compte qu’une énorme explosion a eu lieu la base de la Royal Air Force britannique d’Akrotiri, à Chypre et a été entendue dans la zone et les alarmes se sont déclenchées sur la base au moment du décollage des appareils.

La chaine israélienne 14 a indique qu’un avion s’y serait écrasé. Les médias israéliens ont argué que la base britannique à Chypre est hors service après une attaque de missiles iraniens.

Selon le Daily mail, cet incident est intervenu après que la Grande-Bretagne a permis aux USA d’utiliser ses bases pour lancer une attaque contre la République islamique d’Iran.

L’Iran n’a pas revendiqué d’attaque dans cette base.

Source : Divers