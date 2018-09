Les terroristes qui réclament des tentatives d’infiltration et des attaques contre les frontières de l’est iranien se revendiquent de Jaïsh al-Adl, une milice terroriste d’obédience qaïdiste et soutenue par le régime saoudien.

Selon le site en ligne de la télévision iranienne Press Tv, leur dernière « démonstration de force » a tourné au fiasco.

Le numéro deux du groupuscule terroriste a été liquidé lors d’un violent échange de tirs avec les forces du CGRI, lors d’une opération militaire au sud-est de l’Iran.

Son élimination a été confirmée par le commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

« Vendredi matin 28 septembre, les forces du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ont mené une opération surprise contre le groupuscule terroriste Jaïsh al-Adl dans la zone frontalière de Saravan et ont réussi à tuer 4 terroristes et à blesser 2 autres. Le reste des éléments de la cellule terroriste ont fui vers le Pakistan », a déclaré le commandant des forces terrestres du CGRI, le général Mohammad Pakpour.

Il a précisé à cet égard que Mulla Hashem, le deuxième homme fort des terroristes de Jaïsh al-Adl, se trouvait parmi les tués

« Mulla Hashem a mené plusieurs opérations terroristes dans le sud-est de la province du Sistan-et-Balouchistan à savoir l’attaque à Saravan en 2013 qui avait tué 14 gardes-frontières et l’attaque à Mirjaveh en 2017 qui s’est soldée par la mort des 9 militaires», a souligné le commandant du CGRI

« Nous sommes déterminés à protéger notre patrie en collaboration avec les services de renseignements et les forces de l’ordre et à assurer la sécurité et la paix de notre nation », a martelé le général Pakpour.

Dans un communiqué, la base militaire de Qods a annoncé le démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à l’arrogance mondiale qui envisageait d’attaquer des postes frontaliers à Saravan. La cellule a été détruite par une embuscade tendue par les forces à proximité du poste frontalier 163 dans la région de Saravan, selon le communiqué.

Pour rappel, le 22 septembre, quatre terroristes ont ouvert le feu sur la foule et les militaires lors d’un défilé militaire à l’occasion de la célébration de la « Semaine de la Défense sacrée » à Ahwaz, chef-lieu de la province du Khouzestan. 25 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessés.

Quelques heures plus tard, le groupuscule terroriste nommé Al-Ahwaziya a revendiqué l’attentat. Les responsables de haut rang du pays ont par la suite annoncé une riposte ferme de l’Iran aux terroristes dans un proche avenir.

Le 26 septembre, les gardes-frontières de la province du Khorassan, au nord-est de l’Iran, ont démantelé un réseau terroriste dans la région, en saisissant leurs munitions.

Source: Avec Press Tv