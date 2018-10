Des étudiants de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) ont protesté contre la présence d’un professeur universitaire américain qui travaille comme consultant dans le département de philosophie à l’université hébraïque de Jérusalem.

« Nous ne pardonnerons jamais, nous ne vendrons jamais, nous n’accepterons jamais la normalisation », était inscrit sur l’un des panneaux que ces étudiants ont arborés en présence de Jeffe McMahan, invité au Liban pour intervenir dans une conférence intitulée « Révision de l’éthique de la guerre ».

674 enfants palestiniens ont été tués ces 5 dernières années à Gaza, déplore le slogan d’un autre panneau.

A un moment donné de la rencontre houleuse, les étudiants libanais qui brandissaient le drapeau palestinien ont été sommés de quitter la salle. Ce à quoi ils ont répliqué : « Nous sommes les étudiants de l’Université américaine … celui qui doit sortir est Mc Mahan ».

Un des étudiants protestataires a expliqué pour le site en ligne de la télévision libanaise al-Mayadeen que les organisateurs n’ont annoncé la date de la conférence que peu de temps avant sa tenue, et c’est par hasard qu’ils ont, après une recherche, découvert que le conférencier est un consultant dans une université israélienne.

Il a rapporté aussi avoir adressé à l’organisateur en question, Bachar Haïdar un message de contestation. Ce à quoi il lui a répondu respecter leur point de vue sans le partager, justifiant sa décision que Mc Mahan n’est pas israélien.

Selon l’interlocuteur d’al-Mayadeen, un courriel a aussi été adressé au professeur en question, lui demandant de ne pas participer à la rencontre. Il leur a alors répondu que « le boycott des professeurs académiques israéliens est une sorte de punition collective qui relève de l’injustice ».

Il a ajouté dans sa réponse : « je suis à vos côtés en ce qui concerne votre croyance que le comportement du gouvernement israélien pour les Palestiniens a toujours été inique. Mais je suis en désaccord avec vous sur les tactiques que vous utilisez pour établir la justice aux Palestiniens ».

Or selon les étudiants qui appartiennent à trois antennes estudiantines, le Club culturel du sud, le Club culturel palestinien et le Club de l’arbre de pin rouge, leur désaccord avec le professeur américain est beaucoup plus profond.

Dans leur communiqué, ils ont condamné l’invitation d’un professeur qui travaille actuellement pour une institution israélienne, car « il contribue d’une façon directe à accorder une légitimité à l’entité israélienne ».

Et de poursuivre : « la légitimité d’Israël ne relève pas d’un point de vue. C’est une entité de colonisation, qui n’a pas le droit à l’existence. Dans ce conflit en particulier, il y a deux protagonistes seulement. Ceux qui soutiennent le droit des Palestiniens à une souveraineté totale sur leur territoire et ceux qui sont pour un état israélien colonisateur ».