Le président Bachar al-Assad a reçu ce matin un message du premier ministre irakien, Adel Abdel-Mehdi, transmis par le conseiller à la sécurité nationale irakienne, Faleh Al-Fayad.

Selon l’agence officielle Sana, le message a porté sur le développement des relations entre les deux pays et sur l’importance de la poursuite de la coordination bilatérale à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la coopération dans la lutte contre le terrorisme, en particulier sur la frontière entre les deux pays.

Lors de la rencontre, le président Assad a affirmé que les bonnes relations avec l’Irak frère et la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme avaient constitué un facteur de force pour les deux pays dans leur guerre anti-terroriste, soulignant l’importance de la poursuite de cette coopération et de la coordination jusqu’à l’élimination de tous les terroristes qui sont dans certaines zones syriennes et irakiennes.

En outre, les deux parties ont échangé les points de vue sur le développement de la situation sur les deux scènes régionale et internationale.

Le président al-Assad a indiqué que les événements positifs qui se passent dans la région, notamment au niveau de la réinstauration de la sécurité et de la stabilité dans la plupart des villes syriennes et irakiennes, confirment que la volonté des peuples de la région de préserver la souveraineté de leurs pays était plus forte que les plans extérieurs.

Pour sa part, le conseiller al-Fayad a dit : « La réussite du peuple irakien dans la lutte contre le terrorisme et les victoires que la Syrie a réalisées contre le terrorisme, dont entre autre l’entrée de l’armée syrienne à Manbej, constituent une lueur d’espoir pour la région entière ».

Source: Avec SANA