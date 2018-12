Le chef d’état-major des Forces armées iraniennes, le major-général Mohammed Hussein Baqeri a qualifié le retrait américain de la Syrie de geste insignifiant, surtout par rapport à la présence massive des forces militaires américaines dans la région, a rapporté l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Il a souligné qu' »à travers la Syrie l’ennemi a tenté et tente toujours de semer l’insécurité dans la région du Moyen-Orient ».

Et de poursuivre : « ceux qui cherchent à déstabiliser la région, ont joué un rôle clé dans la création des groupes terroristes takfiristes, notamment Daech, et ce, pour renverser le gouvernement légal syrien, . Ceux-là même offrent toujours manifestement leurs soutiens financiers et militaires à ces groupes terroristes ». Que ce soient à tarvers des aides logistiques ou des opérations héliportées pour évacuer les terroristes assiégés par l’armée syrienne vers des zones sécurisées ».

Et d’ajouter : »Ils ont occupé des régions syriennes et y ont implanté leur bases militaires et cela sans l’autorisation du peuple syrien et de son gouvernement légale ».

Evoquant le fait que les USA ont menacé la Syrie de partition et bombardé son peuple, il a indiqué : « Ils ont encouragé les Sionistes à prendre pour cible la Syrie et à inciter les pays arabes et régionaux à soutenir les terroristes, ces soutiens ont atteint un seuil jamais égalé ».

Et de conclure : » Ils ont tout fait et n’ont lésiné sur rien pour renverser de force le gouvernement légal syrien, simplement parce qu’il est au sein de l’axe de la Résistance et qu’il est l’ami de l’Iran. Ils ont été contraints par annoncer leur retrait de Syrie, humiliés ».

Source: Médias