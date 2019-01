Le président iranien cheikh Hassan Rohani a appelé le peuple palestinien à poursuivre la lutte et la résistance pour restituer ses droits usurpés.

M. Rohani a tenu ces propos lors d’une rencontre avec le secrétaire général du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique, Ziad Al-Nakhalé, en visite à Téhéran.

« Le seul moyen pour que le peuple palestinien opprimé restitue ses droits réside dans la persévérance et la lutte contre l’entité israélienne », a-t-il affirmé devant son hôte.

Selon lui, tous les Musulmans devraient apporter leur soutien au peuple palestinien pour qu’il puisse récupérer ses droits et pour le retour des réfugiés.

« Le peuple palestinien devrait poursuivre sa lutte jusqu’à faire plier l’ennemi sioniste », a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Nakhalé a remercié le président iranien pour le soutien et les positions fermes de l’Iran qui joue un rôle important pour vaincre les tentatives destinées à clore le dossier des droits des Palestiniens ».

« Les pressions et les attaques des Etats-Unis et d’Israël contre le peuple palestinien sur fond du Deal du siècle ont pour but de clore le dossier palestinien », a ajouté le responsable palestinien.

Et Nakhalé de conclure : « les pressions des Etats-Unis sur l’Iran font elles aussi partie du projet du Deal du siècle ».