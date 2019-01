Les informations tournent en boucle sur les sites d’informations irakiens sur les destinations irakiennes des troupes américaines qui se retirent de la Syrie, mais aussi sur les nouvelles bases en construction et les déplacements des troupes américaines sur le sol irakien, sans permission préalable..

Selon le site al-Maalomah, à la foi d’une source irakienne, les forces américaines seraient en train de construire quatre nouvelles bases dans l’ouest de la province irakienne d’al-Anbar, frontalière de la Syrie.

« Les États-Unis ont l’intention de créer quatre bases permanentes dotées d’équipements militaires de pointe dans différentes villes de la province d’al-Anbar », a déclaré le site Internet Al-Maalomah en langue arabe, citant une source de sécurité dans la province d’al-Anbar.

Le journal en ligne Al-Masdar a pour sa part identifié ce qu’il croit être l’emplacement de ces bases. Il cite la base de San al-Zeib au nord d’al-Baghdadi, al-Khafaseh dans la ville de Hadisa et deux autres bases, l’une dans la région de Ma’askar Tareq à Fallujah et l’autre entre les régions de Ravah et Biji al-Ramadi.

Mais ces informations ont été contestées par le chef du Hachd tribal, dans cette province, le colonel Tarek al-Aassal, selon lequel la plupart de forces qui se retirent de Syrie se rendent vers le nord irakien.

« Les propos sur un déploiement des forces américaines qui se sont retirées de Syrie en direction du camp de la 8ème brigade à Ramadi ne sont pas vraies et nous n’avons pas signalé l’entrée de forces étrangères vers le centre de la province », a-t-il dit pour le site al-Maalomah.

« La présence américaine actuel se limite aux deux bases Aïn al-Assad à l’ouest d’Al-Anbar et al-Habaniyeh au centre de la ville », a-t-il ajouté.

A Kirkouk aussi

Toujours dans le même contexte, le site de la télévision libanaise al-Mayadeen Tv a révélé que les Américains insistent auprès des dirigeants irakiens afin d’élargir la base qu’ils occupent à Kirkouk. Ils arguent devant eux « avoir besoin d’une surface supplémentaire pour changer les forces qui se sont retirées de Syrie ».

Des véhicules sont d’ores et déjà arrivés à cette base connue sous l’appellation K1 , ont indiqué des sources sur place.

C’est Abadi qui est responsable

La présence militaire américaine en Irak est devenue source de préoccupation pour de nombreux partis de ce pays. D’autant que ces troupes se déplacent en toute liberté, sans même en aviser les autorités fédérales.

La commission de la Sécurité et de Défense au sein du Parlement irakien s’est penchée sur cette affaire.

L’un de ses membres, le député Karim al-Mohammadawi a dit pour l’agence al-Maalomah : « un grand nombre de blindés militaires américains se promènent publiquement dans le casa de Biji et la région al-Siniyeh à Salaheddine et ont installé un grand nombre de check point ».

Il a ajouté : « les forces américaines ont installé un certain nombre de nouvelles bases dans les province d’Al-Anbar, Salaheddine, Kirkouk, et Arbil, pour absorber les effectifs des forces qui se sont retirées de Syrie ».

M. Al-Mohammadawi a imputé à l’ex Premier ministre Haïdar al-Abadi la responsabilité de la présence illégitime des troupes américaines en Irak.

« Abadi a accordé au forces américaines la liberté de leur présence militaire de combat en Irak lorsque les bandes de Daech ont attaqué les provinces occidentales », a-t-il précisé.

Et à Bagdad

En même temps, des informations courent selon lesquelles des forces américaines se sont déployées à l’aéroport de Bagdad et dans d’autres régions. La commission de sécurité du Conseil de la province de Bagdad a signalé qu’elle est en train de s’enquérir sur la véracité de cette information, et a demandé au Parlement et au gouvernement de lever le voile sur ce qui s’y passe.