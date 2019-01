Depuis Beyrouth qui a vu ces deux derniers jours la visite d’un responsable américain, l’ambassade de la République islamique d’Iran a tenu à répondre à ce qu’elle a considéré être « une ingérence flagrante dans les affaires d’autres pays et une tentative de dicter des ordres ».

« La présence des conseillers militaires iraniens en Syrie ne requiert la permission de personne, car elle a été demandée par le gouvernement légitime syrien et s’inscrit dans le cadre d’une coopération étroite entre les deux pays », a taclé la mission diplomatique iranienne au Liban dans un communiqué.En réaction aux déclarations du secrétaire d’État américain Mike Pompeo au cours de sa tournée régionale et à celles de David Hale, sous-secrétaire d’État américain aux Affaires politiques, lors d’une visite au Liban. Tous deux s’étant engagés à intensifier leurs efforts pour contrer « les activités de l’Iran dans la région et à l’expulser de Syrie ».

Selon le communiqué, les visites « provocatrices » des responsables américains « se recoupent avec des évolutions régionales qui ont montré plus que jamais les revers des politiques de l’administration américaine ».

« La stratégie américaine, et surtout celle de cette administration arrogante, chaotique, et pilleuse des richesses des peuples de la région, qui agit en dehors des lois et des traités internationaux, et se base sur l’exubérance, la menace et l’immixtion dans les affaires des autres , cette stratégie œuvre pour détourner les Etats des politiques qui servent leurs intérêts, en fonction de son humeur et au service de ses propres intérêts régionaux et mondiaux et pour consacrer l’occupation israélienne au détriment des droits du peuple palestinien », a accusé le texte de l’ambassade iranienne. Selon lui « cette stratégie vise à provoquer des guerres et semer les désaccords entre les Etats et les composantes d’un même peuple ».

En réponse à Hale qui a mis en garde au Liban contre la soi-disant influence iranienne, l’ambassade rappelle que c’est l’Iran qui a aidé ce pays à se libérer de l’occupation israélienne alors que « les Etats-Unis soutenaient l’entité sioniste ».

« Le Liban, tel que nous le voyons et grâce à son leadership, son peuple, son armée et sa résistance responsable est devenu un acteur incontournable dans les équations régionales et bien fortifiée face aux diktats des autres et de ses ennemis, ne permettant à personne de lui dicter des décisions erronées», a-t-il poursuivi. Concluant que la RII « poursuivra son rôle constructif pour préserver sa stabilité et sa sécurité et garantir sa prospérité, …, et ne ménagera aucun effort pour collaborer avec le gouvernement libanais, l’armée libanaise et la résistance honorable ».

Quelques heures après la publication de ce communiqué, l’ambassadeur de l’Iran au Liban Mohammad Jawad Feyrouzniya s’est rendu chez le Premier ministre en charge de la formation du gouvernement, Saad Hariri. « Les USA voudraient faire croire qu’ils se soucient des intérêts de cette région,mais personne ne croit plus cette logique… cette position théorique est contraire à leur comportement pratique, surtout en ce qui concerne cette administration », a dit le diplomate iranien, à l’issue de sa rencontre.

