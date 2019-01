Vladimir Poutine accuse l’Occident de déstabiliser les Balkans, dans une interview à la presse serbe parue mercredi à la veille de sa visite officielle à Belgrade.

« En ce qui concerne la situation dans les Balkans, la politique des Etats Unis et de certains autres pays occidentaux qui veulent imposer leur domination dans la région représente un important facteur de déstabilisation », déclare le président russe au quotidien Vecernje dans cet entretien, diffusé sur le site du Kremlin.

Il s’en est notamment pris à la politique de l’Otan visant à renforcer sa présence dans les Balkans où le Monténégro est devenu en 2017 le 29ème membre de l’Alliance.

Pour M. Poutine, cette politique « est un vestige de la Guerre froide, une stratégie militaire et politique mal inspirée et destructrice ». Elle conduit à « tracer de nouvelles lignes de division sur le continent européen », « sape la confiance et accroît les tensions en Europe ».

Dans les Balkans, la Serbie est le principal allié de la Russie qui la soutient notamment dans le dossier du Kosovo dont Belgrade refuse de reconnaître l’indépendance.

Parmi ses pays frontaliers, la Croatie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et le Monténégro sont membres de l’Otan; la Macédoine aspire à rejoindre l’Alliance qui mène une force internationale de plusieurs milliers d’hommes au Kosovo.

Lors de sa grande conférence de presse annuelle à Moscou mercredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est interrogé « sur la volonté des Etats-Unis de mener tous les Etats des Balkans vers l’Otan dès que possible et de supprimer toute influence russe dans cette région ».

« Nous ne pouvons pas être d’accord avec ceux qui disent que la Russie n’a pas sa place dans les Balkans », a ajouté M. Lavrov.

Source: Avec AFP