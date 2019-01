Lors d’une conférence de presse, le ministre iranien des Affaires étrangères a réagi aux déclarations du secrétaire d’État américain.

« Je suis optimisme en ce qui concerne l’avenir des relations économiques et politiques entre l’Iran et l’Irak et j’espère qu’elles deviendront chaque jour plus étroites que la veille », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

« Lors de notre déplacement dans les villes irakiennes, nous avons tenu des rencontres très amicales avec les responsables locaux, les représentants du secteur privé et les chefs de certaines tribus, ce qui témoigne des relations bilatérales étroites et historiques que les deux pays partagent », a déclaré aux journalistes Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères.

« Ces relations sont irriguées par le sang des martyrs de la lutte contre Daech, ce qui témoigne de l’intérêt que manifestent les peuples irakien et iranien l’un pour l’autre », a ajouté Zarif.

« Les gens sont sages et sont bien conscients que nos relations avec le peuple irakien ne sont pas artificielles pour que l’on cache notre visite en Irak », a-t-il précisé en réponse à un journaliste qui lui demandait pourquoi sa visite n’a pas été effectuée secrètement comme celles de certains responsables américains.

« Dans un proche avenir, le président de la République, M. Rohani, se rendra en Irak », a indiqué le ministre iranien.

« Le secrétaire d’État américain n’a pas le droit de s’ingérer dans les affaires irano-irakiennes. Avant même que les États-Unis n’aient pris forme, l’Iran et l’Irak entretenaient déjà des relations », a souligné Zarif en réaction aux déclarations de Mike Pompeo.

Source: PressTV