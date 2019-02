Quatre hommes de nationalité syrienne, qui avaient jeté des cocktails Molotov sur l’ambassade de Turquie à Copenhague l’année dernière, ont été condamnés mercredi à des peines d’un an et demi à presque deux ans de prison assorties d’une expulsion du territoire danois.

Dans son verdict, dont l’AFP a obtenu une copie, le tribunal de première instance de la capitale danoise les a reconnus coupables d’avoir planifié et mis en œuvre l’attaque de la représentation turque.

Circonstance aggravante : en jetant ces engins explosifs sur les fenêtres, les quatre hommes voulaient créer des dommages « substantiels », a souligné la cour.

Trois d’entre eux ont été condamnés à un an et neuf mois de prison et le quatrième à un an et six mois, une peine moins sévère en raison de sa collaboration avec les autorités.

L’incident, qui n’avait pas fait de blessés, mais dans lequel la façade de l’ambassade avait été légèrement endommagée, s’était déroulé en mars 2018, au lendemain de la prise d’Afrine, une enclave kurde en Syrie, par les forces turques.

Trois des quatre hommes, qui appartiennent tous selon les documents en possession du tribunal à la communauté kurde, ont reconnu pendant le procès qu’ils voulaient par leur acte attirer l’attention sur l’offensive turque.

Âgés respectivement de 19, 22, 23 et 24 ans, les condamnés ont fait appel.

Source: AFP