Le constructeur automobile Avtovaz, contrôlé par l’Alliance Rostec Auto BV, coentreprise de Renault et du holding russe Rostec, mène des pourparlers sur l’exportation de Lada en Iran, a indiqué à des journalistes le directeur de Rostec pour la coopération internationale, Viktor Kladov.

«Avtovaz assemble des voitures en Égypte, nous menons des négociations avec d’autres pays dont, par exemple, l’Iran […]. Il s’agit à la fois de la livraison ainsi que de l’assemblage des voitures», a-t-il déclaré en marge du salon aéronautique Aero India 2019.

Début janvier, Avtovaz a annoncé que les ventes à l’exportation de la marque Lada avaient augmenté de 57%, pour atteindre 38.050 voitures en 2018. Jan Ptacek, vice-président des ventes et du marketing chez Avtovaz, a déclaré que les voitures étaient vendues dans 34 pays, dont la Turquie, la Tunisie, le Chili et Cuba. Pour la première fois en 2018, la Lada Vesta a été la plus exportées (30% des ventes), alors qu’auparavant il s’agissait de la Lada 4×4, a-t-il ajouté.

Rappelons que, fin décembre, l’Alliance Rostec Auto BV, la joint-venture entre Renault et le holding russe Rostec, avait augmenté sa participation dans le capital du constructeur automobile russe Avtovaz à hauteur de 100%.

