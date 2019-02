Le chef de la brigade al-Quds au sein des Gardiens de la révolution, armée d’élite de la République islamique en Iran, le général Qassem Souleimani a commenté la récente visite du président syrien Bachar al-Assad en Iran, et sa rencontre avec l’imam Ali Khamenei et le président Hassan Rohani le lundi 25 février dernier.

Elle était destinée « à fêter la victoire », a affirmé lors d’une rencontre organisée dans la ville sainte de Qom en Iran, le général iranien qui était présent lors de la rencontre avec le guide suprême.

« Les Etats-Unis ont dépensé 7.000 milliards de dollars dans la région et malgré cela, leur président Donald Trump ne vient visiter l’Irak que dans la nuit et en catimini. Ils étaient 150.000 soldats américains en Irak et ils n’en seraient pas sortis sans les mouvements islamiques », a-t-il assuré.

Et le général Souleimani de poursuivre : « l’Iran a surpassé avec fierté et succès tous les évènements et les défis dans la région. Après la victoire de la révolution islamique, les mouvements islamiques ont fait leur apparition dans le monde islamique et nous avons vu la victoire de la résistance islamique en Palestine alors que les sionistes ont eu recours à toutes sortes d’armes ».

Estimant que « les ennemis s’attellent pour éteindre la flamme de l’islam dans la région et pour arracher ses racines », il a accusé les saoudiens d’avoir propagé le wahhabisme à la demande des occidentaux. « Le prince héritier œuvre pour normaliser les liens avec l’entité sioniste », a-t-il aussi accuse.

Selon lui, « l’Arabie saoudite détient des réserves en devises étrangères de l’ordre de 1.000 milliards de dollars sans toutefois devenir une puissance.

« La puissance de l’Imran vient du fait qu’il existe des gens prêts à tous sacrifier », a-t-il conclu.