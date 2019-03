Selon l’envoyé spécial de Fars News à Bichkek, un centre d’expertise a fait allusion dans un article aux raisons de l’intensification des tensions entre l’Inde et le Pakistan et a écrit que cela était lié à la volonté de Washington de lancer un nouveau défi à Moscou.

Il est dit dans ce rapport : « Après la récente attaque terroriste au Cachemire, les tensions entre New Delhi et Islamabad se sont intensifiées et de nombreux appels à la guerre ont été entendus dans les deux pays.

Ces événements ont porté un coup sévère à la normalisation indo-pakistanaise en menaçant également les intérêts nationaux de la Russie.

La responsabilité de l’attaque terroriste en Inde, qui a entraîné la mort d’une cinquantaine de policiers, incombe à une organisation extrémiste appelée Jaich-é-Mohammed qui entretient, selon certaines sources de renseignement, des liens directs avec le gouvernement pakistanais.

Avant cela aussi, des conflits opposaient l’Inde et le Pakistan, mais il s’agit désormais de deux camps dotés de l’arme nucléaire, ce qui est un facteur très important à prendre en considération.

Aujourd’hui, les deux armées indienne et pakistanaise sont parfaitement préparées au combat. En marge de ces nouvelles tensions, les deux pays se sont menacés de sanctions économiques réciproques où il faudrait voir aussi la trace des Américains.

Le gouvernement américain a immédiatement apporté son soutien aux actions indiennes et a critiqué le Pakistan. Il ne faut pas oublier que le rôle de Washington à Islamabad s’est largement réduit ces derniers temps au profit de Moscou.

La Russie considère le Pakistan comme un marché de 200 millions de dollars pour l’exportation des ressources énergétiques, une voie de transit et un acteur clé en vue du règlement du problème afghan, en considération du fait que Kaboul se trouve en ce moment sur le point de connaître de grands changements.

Récemment, Gazprom a tenu à investir 14 milliards de dollars pour la construction d’un gazoduc reliant l’Iran au Pakistan ainsi que pour des installations de stockage de gaz. La Russie tente aussi de participer aux projets de modernisation de centrales thermiques au Pakistan.

Dans le même temps, Moscou applique une politique très prudente en Asie du Sud afin de maintenir des relations amicales à la fois avec le Pakistan et l’Inde, car chacun des deux pays est un partenaire important pour lui.

D’une manière générale, la Russie a obtenu de brillants résultats en matière de prévention des conflits dans la région. Outre la préservation de la vie et des biens des citoyens de ces pays, Moscou cherche également à développer l’Organisation de coopération de Shanghai, et si ces conflits persistent, les organisations régionales ayant des intérêts russes seront menacées.

Outre cela, le conflit actuel portera un coup à la coopération entre la Russie, la Chine et le Pakistan. Il est prévu que cette coopération devienne quadripartite en incluant l’Iran.

Quant au président américain, eu égard à ses déboires en matière de politique étrangère, notamment en Asie du Sud, il a décidé de retirer ses troupes d’Afghanistan et d’autres pays de la région. Mais le retrait US d’Afghanistan portera un coup sévère à l’hégémonie américaine et entraînera de graves problèmes pour Washington. Par conséquent, il ne reste qu’une seule option : inciter les pays de la région à déclencher une guerre, y compris une guerre nucléaire.

Les experts américains tentent de faire croire à la communauté internationale qu’avec le retrait des troupes américaines, les pays de la région se détruiront mutuellement en utilisant les diverses armes qu’ils ont désormais à leur disposition et que “la présence de Washington dans la région est donc nécessaire”.

L’escalade indo-pakistanaise constituerait également un défi pour Moscou en ce sens que ce dernier devrait utiliser tous les instruments de paix à sa disposition pour apaiser une fois de plus les tensions une fois dans la région.

Il est utile de préciser que le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a annoncé aujourd’hui, jeudi 28 février 2019, que son pays ne cherchait pas à faire la guerre avec l’Inde et qu’en signe de bonne volonté, le pilote indien arrêté sur le sol pakistanais allait être libéré.

Selon l’IRNA citant les médias pakistanais, Imran Khan a annoncé aujourd’hui, dans un discours prononcé lors d’une séance conjointe du Sénat et de l’Assemblée nationale à Islamabad, la décision du gouvernement pakistanais de libérer le pilote indien.

Khan a déclaré que le Pakistan n’avait aucune visée impérialiste et qu’il ne souhaiterait jamais faire la guerre à un autre pays, ajoutant que c’est pour cette raison même que demain, vendredi, Abhinandan Varthaman, le pilote indien en question, sera libéré.

Cependant, il a averti l’Inde de ne rien faire pour prolonger les tensions entre les deux pays.

Imran Khan a ajouté qu’il avait écrit il y a peu une lettre à son homologue indien en lui proposant une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays pour reprendre les pourparlers de paix, sans toutefois avoir reçu une réponse favorable de la part de la partie indienne.

Il a affirmé qu’après la récente attaque terroriste en Inde, New Delhi avait pointé du doigt Islamabad sans preuve, alors même que le gouvernement pakistanais a entrepris beaucoup de mesures pour empêcher l’utilisation du sol pakistanais par les éléments armés pour lancer des attaques dans les pays voisins.

L’armée pakistanaise a annoncé hier avoir abattu deux unités de chasseurs indiens qui avaient violé l’espace aérien pakistanais et avoir pris en otage un pilote indien.

Source: PressTV