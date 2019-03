L’armée israélienne a accusé mercredi le Hezbollah, d’avoir commencé à établir un réseau militaire dans la partie libre du Golan syrien près de celle occupée par Israël depuis 1967.

Ce réseau serait commandé selon Tsahal par le Libanais Ali Moussa Daqdouq, qui avait été capturé en 2007 en Irak par l’armée américaine qui le soupçonne d’implication dans une attaque ayant coûté la vie à cinq soldats américains la même année. Il a été remis fin 2011 aux autorités de Bagdad puis libéré en 2012 par la justice irakienne faute de preuves.

L’objectif serait de disposer à terme d’équipes qui pourront attaquer Israël quand l’ordre leur en sera donné, a dit l’armée dans un communiqué, qui ne révèle pas d’où il détient son information.

Le réseau est « dans une phase initiale d’établissement et de recrutement », et il « n’est pas encore opérationnel », ajoute-t-il.

Mais « nous avons un message clair: nous ne permettrons pas au Hezbollah d’établir dans le Golan une structure terroriste capable de frapper des civils israéliens », a prévenu sur Twitter un des porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus.

« Nous tenons le régime syrien pour responsable de tout ce qui se passe en Syrie et qui vise Israël », a-t-il prévenu.

Selon l’armée israélienne, le réseau, qui pour l’instant se familiarise avec le terrain et se consacre à la collecte de renseignement, se constitue avec le concours de l’armée syrienne et d’habitants du Golan syrien.

Israël occupe une grande partie du Golan syrien lors de la guerre des Six Jours en 1967 puis l’a annexée, une décision qui n’a jamais été reconnue par la communauté internationale. Ce qui ne l’empêche pas de poursuivre son occupation.

Source: Avec AFP