Les pays musulmans ont appelé vendredi la communauté internationale à prendre « des mesures concrètes » contre l’islamophobie après le massacre dans deux mosquées en Nouvelle-Zélande, dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion à Istanbul.

Les représentants des pays membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI) ont estimé que le carnage de Christchurch et plus généralement les attaques visant des mosquées ou des musulmans sont « des conséquences « brutales, inhumaines et horribles » de l’islamophobie.

« Cela requiert des mesures concrètes, exhaustives et systématiques pour remédier à ce fléau », a ajouté l’OCI dans un communiqué publié à l’issue de cette réunion.

L’organisation panislamique a aussi appelé les pays dans lesquels vivent des communautés musulmanes à « s’abstenir de toute politique, déclaration ou acte associant l’islam au terrorisme et à l’extrémisme ».

L’OCI a en outre exhorté les gouvernements du monde à « garantir la liberté de culte » pour les musulmans et à « ne pas imposer de restrictions sur leurs droits et libertés ».

Les pays musulmans ont en outre proposé de créer une « Journée mondiale de la solidarité contre l’islamophobie » le 15 mars, jour de l’attaque contre les deux mosquées à Christchurch qui a fait 50 morts.

A l’ouverture de la réunion, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à combattre l’islamophobie au même titre que « l’antisémitisme après l’Holocauste ».

