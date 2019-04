L’artillerie de l’armée yéménite et des forces populaires d’Ansarullah ont bombardé mardi soir les attroupements des forces de la coalition saoudienne et de leurs mercenaires sur le front de Jizane, au sud de l’Arabie.

Une source militaire, citée par la télévision yéménite AlMasirah, a fait état de la mort de plusieurs soldats saoudiens ainsi que des mercenaires suite au pilonnage de leurs bases.

Entre-temps, plusieurs soldats saoudiens ont été abattus ou blessés suite à l’explosion d’un engin piégé visant leur véhicule à Najrane (sud de l’Arabie).

Les forces yéménites ont en outre actionné trois engins piégés près du passage frontalier d’Olab à Asir (sud ouest de l’Arabie), tuant et blessant des dizaines de mercenaires.

Et puis en ce qui concerne la frappe balistique contre les forces de la coalition à Hirane, le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a affirmé que plus de 60 militaires de la coalition ont été liquidés ou blessés suite au tir de missile Badr P-1 ayant visé leurs attroupements le mardi 2 avril.

Et de préciser : les forces de la coalition et leurs mercenaires s’apprêtaient à mener une offensive contre les forces de l’armée et d’Ansarullah, avant cette frappe.

Sayed al-Houthi s’en prend aux régimes arabes

Au niveau politique, le chef d’Ansarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi, a affirmé que « les takfiristes et les régimes saoudiens et émiratis agissent sous la tutelle des Etats Unis et affrontent tous ceux qui luttent contre le projet hégémonique. En fin de compte, les Etats Unis ne garderont pas leurs vassaux pour aucun projet dans l’avenir, mais ils reformuleront de nouveau les régimes soumis à leurs diktats ».

Selon M.al-Houthi, les régimes saoudiens et émiratis- en dépit de tous ce qu’ils offrent aux Etats Unis et de leur alliance avec Israël- sont dans la ligne de mire de Washington avant les autres.

Et d’avertir : « les ennemis attirent les peuples réprimés sous plusieurs titres s’ils agissent impulsivement et sans projet clair comme ce fut le cas lors du « printemps arabe ». Par contre, les actions populaires inspirées du Coran ont prouvé leur utilité comme ce fut le cas du Hezbollah et des factions de résistance palestinienne. De plus la mobilisation de l’Iran a fait de lui une force dans la région contribuant à la protection de l’Irak et de la Syrie face à l’offensive takfiriste ».

S’agissant du Golan offert par Trump à Israël, le numéro un d’Ansarullah s’en est pris aux régimes arabes qui devaient, au moins, publié un communiqué dans lequel ils affirment que le Golan est syrien et la Palestine est un territoire arabe.

Source: Traduit d'AlMasirah