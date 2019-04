La légende du football argentin Diego Maradona va faire l’objet d’une enquête pour infraction au code éthique a annoncé mercredi la Fédération mexicaine pour son soutien affiché au président du Venezuela Nicolas Maduro à l’issue d’un récent match.

« Cette victoire je veux la dédier à Nicolas Maduro et à tout le Venezuela qui souffre » a déclaré dimanche Maradona après la victoire des Dorados de Sinaloa qu’il entraîne, face au club de Tampico-Madero en championnat de deuxième division mexicaine.

« Les shérifs du monde, que sont ces yankees, croient que parce qu’ils ont la plus grande bombe au monde peuvent nous diriger. Mais non, pas nous » a poursuivi l’ancien entraîneur de l’équipe d’Argentine.

« Cette marionnette qu’ils ont comme président ne peut pas nous acheter nous » a également critiqué le vainqueur de la Coupe du monde 1986 avec l’Albiceleste, à l’adresse du président américain Donald Trump.

La fédération mexicaine a précisé dans un communiqué que ces propos pouvaient constituer une violation « des articles 6, 7, 9,10 et 11 » de son code d’éthique qui prévoit notamment que les membres affiliés doivent « maintenir une position neutre sur les sujets religieux ou politiques ».

Maradona, 58 ans, a souvent entretenu une proximité avec les leaders de gauche d’Amérique latine. Il avait notamment qualifié le défunt leader révolutionnaire Fidel Castro de « second père » pour lui.

Source: Avec AFP