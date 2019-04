Les habitants de la province de Gafsa en Tunisie ont hué l’ambassadeur de France, Olivier Poivre d’Arvor, qui avait fait le déplacement pour visiter une mine de phosphate et se renseigner sur le processus d’extraction de cette matière. À tel point que ce dernier a dû quitter la région en toute hâte et sous la plus haute protection policière, c’est ce qu’a rapporté le site qatari Al-Arabi al-Jadeed.

Les habitants de la province ont considéré que cette visite constituait une insulte à la dignité des Tunisiens et à la souveraineté de la Tunisie.

Aussi, sa courte visite a été accompagnée de slogans et de chants entonnés contre sa personne.

Selon le rapport, ce sont des dizaines de manifestants qui chantaient « L’ambassadeur doit partir ! » alors que ce dernier était dans l’enceinte de la mairie de la ville, suite à quoi M. l’ambassadeur est sorti du bâtiment avec la plus extrême précaution et des mesures de sécurité renforcées.

Une fois Poivre d’Arvor parti, les forces de sécurité tunisiennes se seraient prises aux manifestants en leur assénant de violents coups.

« Ce voyage de l’ambassadeur de France pour visiter les mines de phosphate est le comble de l’insulte à la souveraineté tunisienne, car cette visite suppose que la Tunisie manque d’indépendance et qu’elle n’est pas maîtresse de ses propres ressources », a déclaré Ammar Amrossiya, l’un des responsables du Parti des travailleurs dans la province de Gafsa.

Source: Avec PressTV