Le contre-amiral Hossein Khanzadi, commandant de la Marine iranienne, a déclaré que les forces navales de son pays et de la Russie organiseraient prochainement des exercices conjoints, a indiqué l’agence IRNA.

Les bâtiments russes arriveront prochainement dans des ports du sud de l’Iran en vue d’une collaboration «technique, éducative et opérationnelle» avec les marins iraniens, a-t-il ajouté sans préciser les dates ni le lieu des manœuvres.

Toujours selon l’agence, les exercices pourraient se dérouler dans le secteur du détroit d’Ormuz qui relie le golfe Persique au golfe d’Oman et par où transitent quelque 30% du pétrole vendu sur le marché mondial.

La Marine iranienne a organisé du 22 au 24 février dernier des exercices d’envergure, Vilayat 97, dans le détroit d’Ormuz, au large du Makran, dans la mer d’Oman et une partie de l’océan Indien. Les manœuvres ont engagé des bâtiments de surface, des sous-marins et des avions.

En outre, un mini-sous-marin de classe Ghadir a détruit avec succès une cible d’entraînement avec un missile de croisière.

Développement des capacités techniques sino-iraniennes

Le commandant de la Force navale de l’armée iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi, a en outre brossé un tableau de sa récente visite en Chine.

« La mer a fourni une énorme opportunité à l’Iran pour communiquer directement avec les pays du monde », s’est-il félicité.

« La présence des puissances arrogantes dans la région laisse des impacts dévastateurs. Elles tentent de faire suggérer que les puissances régionales qui se sont engagés à assurer la sécurité de leur propre région, sont des agresseurs. Elles veulent ainsi mettre en péril la sécurité régionale », a-t-il expliqué.

Plus loin dans ses propos le contre-amiral Khanzadi s’est exprimé en ces termes: « Les pays qui ont un long antécédent dans les activités maritimes à l’instar de l’Iran et de la Chine sont en train de revivifier et de renforcer leurs capacités maritimes. J’ai souligné que des pays de la région ne permettront jamais aux puissances arrogantes de s’y déployer et qu’ils sont en mesure d’en assumer la sécurité. »

Il a déclaré que la délégation iranienne a effectué des inspections de secteurs de la marine chinoise, riches en technologie.

« Le développement des capacités techniques et éducatives sino-iraniennes est à l’ordre du jour des deux parties, a-t-il dit. La plupart de nos entretiens avec certains pays présents à la cérémonie ont porté sur les plans technique, éducatif et opérationnel. Par exemple, l’Iran envisage d’organiser cette année des exercices maritimes conjoints avec la marine russe dans les eaux du golfe Persique. Les pays du bassin de l’océan Indien prévoient également d’effectuer des manœuvres maritimes conjointes avec l’Iran. »

En réaction aux fanfaronnades du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a menacé les pétroliers iraniens, il a estimé: « Cette approche mérite d’être abordée sur deux plans politique et défensif. En ce qui concerne le domaine politique, il incombe aux hommes politiques de donner une réponse adéquate. Sur le plan militaire, il faut dire que les eaux libres appartiennent à tous les pays du monde et la marine iranienne a pour mission d’assurer les intérêts du pays. Les pétroliers iraniens font partie du territoire iranien et il va sans dire que la marine iranienne les protégera. »

Sources: Sputnik + PressTV