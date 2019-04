Selon la chaîne d’information al-Mayadeen, les armées russe et syrienne ont appelé les États-Unis à retirer leurs troupes de la Syrie, troupes qui « ne font que soutenir les terroristes en Syrie ».

Les chefs d’état-major des armées syrienne et russe ont également demandé une autorisation auprès des responsables syriens concernés, de l’ONU et du Croissant Rouge pour pouvoir entrer dans le camp de Rukban, situé à la frontière avec la Jordanie, non loin de la base américaine al-Tanf.

C’est la première fois que les chefs d’état-major des pays alliés appellent les forces américaines à quitter la Syrie en général et de la province de Deir Ezzor en particulier.

Lundi, les Etats-Unis ont reconnu avoir perdu un soldat dans le nord de la Syrie dans le cadre d’une opération ‘non militaire », version remise en cause par les sources locales qui soulignent des tensions croissantes entre Syriens et Forces occidentales à travers tout le territoire occupé de la Syrie.

A Deir Ezzor, les sources proches des groupes terroristes armés rapportent des protestations anti-américaines et anti-FDS mobilisant depuis plusieurs jours les tribus de la province.

En affirmant que Daech a été vaincu en Syrie, le président américain, Donald Trump, a annoncé le 19 décembre sa décision de retirer ses troupes de ce pays.

Depuis cette date, des informations contradictoires sur la présence des forces américaines ont été diffusées. Les États-Unis n’ont pas encore concrétisé leur décision.

Et ce, alors que Damas a à maintes reprises réclamé à Washington de mettre fin à la présence de ses militaires en Syrie. Les Etats-Unis ont redoublé d’agissements ces dernières semaines dans le strict objectif de compromettre le rétablissement d’une route stratégique reliant L’Iran à la Syrie, route qui traverse le territoire irakien.

C’est dans ce sens que les activités terroristes attribués à Daech se sont multipliés sur l’axe reliant Homs à Palmyre. L’armée syrienne et ses alliés de la Résistance, détenant le gros de leurs effectifs sur cet axe.

« A ce rythme, une confrontation militaire directe avec les Américains n’est pas à écarter surtout que les Etats-Unis viennent de déployer une grosse flotte en Méditerranée orientale, flotte destinée à contrer la Russie et l’Iran », note l’analyste des questions internationales, Hadi Mohamadi.

Source: Avec Press Tv