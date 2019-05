Les États-Unis disposent d’environ 3.800 ogives nucléaires dont 1.750 sont déployées et installées sur des missiles balistiques et des bombardiers stratégiques; tandis que les 2.050 autres ogives sont gardées en réserve, lit-on dans une étude publiée dans The Bulletin of the Atomic Scientists.

Sur les quelque 1.750 têtes nucléaires déployées, environ 1.300 sont placées sur des missiles balistiques, 300 sur des bases de bombardiers stratégiques aux États-Unis et 150 autres bombes tactiques déployées sur des bases européennes, selon la source. En outre, plus de 2.400 ogives désuètes attendent d’être démantelées d’ici à 2030.

L’arsenal est donc resté à peu près inchangé au cours de l’année passée, conclut l’étude.

Le traité New Start («Start» pour Strategic Arms Reduction Treaty), portant sur la réduction des armes stratégiques nucléaires et signé entre les États-Unis et la Russie en 2010, limite à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1.550 le nombre de têtes nucléaires déployées sur ces lanceurs.

Auparavant, Donald Trump avait appelé les États-Unis, la Russie et la Chine à renoncer aux armements nucléaires. Moscou a salué la proposition du dirigeant américain, tout en rappelant cependant que les États-Unis sapaient justement les accords dans le domaine de la non-prolifération des armements nucléaires.

Source: Sputnik