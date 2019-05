La société britannique d’exploration pétrolière et gazière Sound Energy a annoncé dans un communiqué avoir reçu une lettre du ministère marocain de l’Énergie et des Mines comportant une offre prévoyant l’achat de gaz de Tendrara, dans l’Oriental, par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) du Maroc.

Sound Energy, la société britannique d’exploration pétrolière et gazière, a annoncé dans un communiqué mercredi 1er mai que, dans le cadre de ses négociations avec le Maroc, elle avait reçu une lettre du ministère de l’Énergie et des Mines agrémentée d’une offre.

La société «fait le point sur ses négociations concernant un accord de vente de gaz […] dans la concession de production de Tendrara», a-t-elle indiqué.

L’offre envisage l’achat de gaz de Tendrara, dans la région de l’Oriental, par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) du Maroc.

«Les tarifs seront établis à partir de 2022 sur la base d’un élément variable lié au prix du Brent et d’un élément fixe pour couvrir les coûts de transport plafonnés à 12,2 millions de dollars par an (environ 10,9 millions d’euros)», a ajouté la société.

Jusqu’à la fin de 2021, le gaz serait acheté à des prix conformes à ceux que l’État marocain pratique avec l’ONEE, précise le communiqué.

La société a également annoncé que les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la deuxième partie de son programme au Maroc étaient arrivés sur le site de production. Ce qui va lui permettre d’entamer les travaux d’exploration du puits TE-10.

Sound Energy avait précédemment fait état de la découverte de gaz naturel dans le puits TE-10, dans la zone de recherche de Tendrara. Selon les résultats d’une étude publiée par la société en février dernier, l’analyse des échantillons prélevés a confirmé et même révisé à la hausse de 47% les estimations de prospection.

La société dispose d’un permis de forage dans la zone du grand Tendrara pour une période de huit ans. Le puits TE-10 fait partie d’un programme d’exploration de trois puits dans la région.

Source: Avec Sputnik