Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient est bien inoui : il s’agit d’un changement de paramètre qui tend à inverser la donne en défaveur des États-Unis et leur principal allié qu’est Israël. Alors que le régime israélien menaçait il y a encore quelques semaines de ne pas hésiter à frapper les positions de la Résistance irakienne, les Hachd al-Chaabi, si ces derniers contraient les efforts de guerre US/Israël visant à couper l’axe stratégique Irako-syrien, une évolution nouvelle attire toutes les attentions : en visite en Iran, le commandant de la DCA de l’armée irakienne a rencontré, vendredi 3 mai, le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique. Une rencontre qui est loin d’être un effet du hasard.

Lors de cette rencontre, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh a évoqué le soutien de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique à l’Irak pour combattre Daech : « la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique s’est rangée aux côtés de la nation, du gouvernement et des forces armées irakiennes, sur la demande de Bagdad, pour combattre les terroristes de Daech et d’autres groupes takfiristes. Cette Force a fourni à l’Irak des avions de combat et des renseignements et aux pilotes irakiens, une série de formations intensives. En revanche, la nation irakienne a exprimé sa solidarité envers le peuple iranien lors de la grande marche de l’Arbaïn et des récentes inondations en Iran. Ces bonnes relations entre l’Irak et l’Iran embêtent les États-Unis, Israël et les régimes fanatiques arabes de la région. D’où les tentatives vouées à l’échec des ennemis visant à semer la zizanie entre les deux grandes nations iranienne et irakienne ».

Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique a ajouté que cette Force était prête à « transférer ses expériences à la partie irakienne en matière de fabrication de radars », de « centres de commandement et de contrôle », de « systèmes antimissiles sol-air et d’équipements de guerre électronique ». Ces propos sont tenus alors que certaines informations affirment que les États-Unis travaillent intensément à la résurrection des terroristes de Daech dans l’ouest irakien et que les avions de combat américains assurent une bonne couverture à ces derniers toujours dans cette zone stratégique.

« Les premiers jours où Daech et les autres terroristes takfiristes ont attaqué l’Irak, les Américains ont annoncé que cela prendrait 30 ans pour éradiquer les terroristes en Irak, mais la guerre a fini en trois ans grâce à la mobilisation des Iraniens et des Irakiens », a rappelé le général de brigade Amir Ali Hajizadeh.

Le général iranien a aussi souligné que le bloc irako-iranien gagnerait en puissance et deviendrait un acteur stratégique incontournable s’il reste solidaire et uni. « C’est exactement la raison pour laquelle les ennemis, dont et surtout les États-Unis, le régime israélien et les pays fanatiques de la région, ne peuvent pas tolérer de bonnes relations qu’entretiennent l’Iran et l’Irak », a-t-il réaffirmé.

De son côté, le commandant de la DCA de l’armée irakienne, le lieutenant-général Jabbar Obeïd Kazem Hassan al-Daraji, s’est félicité de sa visite en Iran et de ses entretiens avec les hauts commandants des forces armées iraniennes. Il a ensuite remercié la République islamique d’Iran pour avoir accepté de soutenir l’Irak dans ses combats contre les terroristes de Daech.

Le commandant de la DCA de l’armée irakienne a souligné que les deux pays devraient développer leurs « coopérations défensive et opérationnelle » ainsi que leur coopération en matière de formations militaires au profit du renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité du Moyen-Orient.

Depuis la rencontre entre le chef d’état-major iranien, le général de brigade Baqeri et le ministre irakien de la Défense, X, l’Iran et l’Irak ont décidé de travailler à al formation d’un système de défense aérienne intégré. Alors que le régime israélien et les États-Unis menacent de frapper la Résistance irakienne, cette initiative permettrait à deux parties d’avoir une défense aérienne commune et d’agir conjointement à toute menace étrangère. Ainsi les missiles antimissiles iraniens pourront être intégrés à la défense antiaérienne irakienne. On pense même aux missiles antimissile iranien Bavar-373. Il existe également pour l’Iran la possibilité de bénéficier de la technologie « occidentale » du secteur aérien irakien. Les États-Unis ont récemment livré un nouveau lot de 6 avions F-16 à l’Irak. Il y a là le prix que paient les Américains pour pouvoir maintenir tant bien que mal leur présence en Irak. L’Irak et l’Iran semblent définir une défense aérienne conjointe propre à contrer à la fois les menaces américaines et israéliennes », estime un analyste des questions militaires joint par Presstv.

