Le chef de la délégation nationale yéménite, Mohammad Abdel Salam, a appelé les forces de la coalition saoudo-émirati-US à faire valoir la raison, s’il y a parmi elles un homme rationnel, car le processus des opérations post-attaques aux drones (le 14 mai ou 9 Ramadan contre Ryad) sera différent de celles auparavant.

Et d’ajouter : « Vos avions larguent pour la 5ème année des bombes sur la capitale Sanaa et non pas sur Téhéran…Assez d’arrogance, vous qui êtes sous protection américaine ».

« L’arrêt de nos opérations de riposte dépend de la cessation de votre agression…En fait, la partie qui est dans l’impasse est celle qui a déclenché la guerre et l’a annoncée depuis Washington », a expliqué M.Abdel Salam.

Avancée spectaculaire dans les provinces saoudiennes

Sur le terrain, après avoir repris en l’espace de quelques heures 10 localités à Asir, la Résistance yéménite avance à Najrane (sud de l’Arabie) où le nombre de défection dans les rangs des militaires saoudiens bat des records. En effet, la Résistance yéménite qui a réalisé l’une de ses plus belles performances le 14 mai en lançant une attaque au drone simultanée contre ARAMCO au cœur même de l’Arabie saoudite, continue à en tirer un profit stratégique, les militaires saoudiens ayant multiplié depuis et par crainte des drones yéménites, des défections.

L’unité balistique des forces yéménites (armée + Ansarullah) a tiré, samedi soir, deux missiles de type Zelzal-1, en direction des positions des militaires saoudiens dans la région d’al-Raboua dans la province Asir au sud-ouest de l’Arabie saoudite. Cela constitue la première attaque au missile de l’armée et d’Ansarullah, après le récent massacre commis par la coalition saoudienne à Sanaa faisant 77 morts et blessés.

Toujours à Asir, plusieurs mercenaires de la coalition ont été tués et blessés, ce dimanche, lors d’un assaut menée par l’armée yéménite et Ansarullah, au cours duquel deux véhicules des mercenaires ont été détruit.

A quelques kilomètres d’Asir, à Najrane, des mercenaires de la coalition au nombre desquels figurent de nombreux soldats soudanais et africains ont mené des attaques en vue d’occuper certaines régions sous contrôle des forces yéménites. Peine perdue, les forces de l’unité du génie de l’armée yéménite, étant en alerte, ont rapidement repoussé l’offensive. Les combats asymétriques que mènent les soldats yéménites, bloquent de facto toute possibilité d’agir.

D’après des sources sur le terrain, les forces yéménites font largement usage des engins explosifs face aux forces d’agressions qui bien que placées sous le commandement US/OTAN/Israël, n’arrivent plus à inverser la dynamique de la défaite qui les pousse à abandonner une à une leurs positions. Le passage des zones « minée » est l’épreuve la plus douloureuse à imposer à l’armée saoudienne et ses mercenaires, épreuve qu’elle rate souvent. L’armée soudanaise qui depuis le départ d’El-Bechir semble étendre sa présence au Yémen a perdu samedi de nombreux effectifs lors de l’assaut contre les positions des forces yéménites dans le sud-ouest de la province de Najrane.

Au cours de la semaine dernière, les mercenaires pro-Riyad ont pris d’assaut à 5 reprises les positions des forces yéménites sur l’axe d’al-Shabaka dans la province de Najran, mais ils se sont heurtés à la forte résistance des Yéménites et ont échoué. Ils ont subi une lourde perte et dû rebrousser chemin. Les agresseurs ont attaqué, à 7 reprises, les positions des combattants yéménites dans les localités d’al-Tal’a, Marba al-Hamad et al-Sadis où ils ont perdu la bataille.

Dans la localité d’al-Sharafa, des mercenaires pro-saoudiens pour la plupart des Soudanais, épaulés par les chasseurs saoudiens, ont mené des frappes contre les positions des forces conjointes yéménites. Malgré le soutien aérien de Riyad et des heures de combats acharnés, l’armée et Ansarullah sont parvenus à repousser totalement les mercenaires et à tuer ou blesser un grand nombre d’entre eux.

Sud yéménite

Il est loin le temps où Riyad et Adou Ahabi pouvaient se réjouir d’avoir totalement le contrôle du port stratégique du sud du Yémen Aden. Dans le cadre d’une stratégie d’avancée militaire, les forces d’Ansarullah avance parallèlement dans le sud saoudien et vers le sud yéménite via la province stratégique d’Al-Dhaleh et ce, à partir de quatre axes différents. Les combattants yéménites ont réussi, samedi 18 mai, à repousser les attaques des mercenaires de la coalition dans la région de Heyran dans le gouvernorat de Hajjah. Le bilan des forces pro Riyad est lourd, au moins 30 morts et blessés et trois de leurs blindés militaires ont été détruits.

Et dans la province de Dhaleh, l’unité balistique des forces yéménites a tiré trois missiles Zelzal-1 en direction d’une base des mercenaires pro-Hadi. Nombre de mercenaires ont été tués ou blessés dans cette attaque au missile. A ce rythme Aden n’est plus imprenable.

Sources: AlMasriah + PressTV