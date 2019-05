Je ne crois pas qu’Israël accepte de se lancer dans une guerre avec le Hezbollah d’autant que les capacités du Hezbollah promettent que cette guerre sera dévastatrice, a déclaré un expert israélien.

Le bruit de tambour qui annonce le déclenchement de la guerre au golfe Persique, se fait aussi entendre dans les territoires occupés. D’où de nombreuses questions se soulèvent quant aux capacités d’Israël de mener la guerre avec un Hezbollah dont les pouvoirs militaire et balistique à titre dissuasifs annoncent d’ores et déjà qu’il s’agit d’une bataille perdue d’avance.

Alon Ben-David, correspondant principal de la chaîne de télévision israélienne a déclaré : « Nous devrions savoir ce qui se passera sur l’autre côté des frontières et ce qui se prépare contre nous. Nous devrions connaître nôtre niveau de préparation. Est-il possible d’emporter la victoire contre le Hezbollah. Il n’est pas difficile de faire pression sur le Hezbollah pour qu’il se résigne, mais cela implique des frais qu’Israël n’accepterait pas. Vu les capacités du Hezbollah, la prochaine guerre sera dévastatrice, reste à savoir ce que prévoit le Hezbollah pour nous surprendre lors d’une prochaine guerre qui sera, selon moi, dévastatrice et ce à quoi nous n’avons pas pensé ».

Une ancienne autorité de la marine israélienne a pour sa part prévenu : « Un face-à-face avec le Hezbollah reste bien compliqué. Le parti a des capacités exceptionnelles que nous ne sous-estimons point. Car, nous avons appris que la mort est la punition de la vantardise. Nous sommes convaincus que notre ennemi est décisif et déterminé».

Le journaliste israélien spécialisé dans les questions militaires, a fini par évoquer les actes surprenants du Hezbollah qui lors de la guerre de 2006 ont marqué les mémoires des autorités d’occupation israéliennes.

Source: Avec PressTV