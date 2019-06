En cas de guerre, l’administration us et ses renseignements savent très bien qu’elle ne se cantonnera pas aux frontières et qu’elle débordera pour embraser toute la région », a averti indirectement le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, excluant définitivement la probabilité d’une guerre américaine contre l’Iran et dont il a été beaucoup question ces derniers temps dans les médias.

Et de poursuivre dans son discours pour commémorer la 40 ème célébration de la Journée d’al-Quds, avec un ton menaçant : « en paieront le prix les forces américaines, les intérêts américains dans la région qui seront éliminés et avec eux ceux qui ont comploté, en premier Israël et les Saoud ».

Selon lui, depuis l’éclatement du conflit arabo-israélien, l’Axe de la résistance au Moyen-Orient est plus puissant que jamais. Alors que l’autre axe, américano-israélien et ses alliés arabes, se trouve sans une phase très critique.

« Trump ne veut pas faire de guerre… sa priorité serait en faveur de la guerre économique parce qu’il sait que les pertes financières et humaines seront importantes», a-t-il ajouté. Plus est-il, défend sayed Nasrallah, le président américain exploite les divergences des pays arabes du Golfe avec l’Iran pour leur soutirer des milliards de dollars et leur vendre des armes américaines.

Dans la même logique, le chef de la résistance au Liban a tourné en dérision les sommets organisés récemment en Arabie saoudite : de la Ligue arabe, de la Conférence islamique et du Conseil des pays du Golfe.

« Ce sont les sommets de l’appel au secours de l’Arabie saoudite qui est désormais persuadée que la guerre américaine est exclue », a-t-il lancé avec ironie. S’arrêtant surtout sur les exploits des comités populaires et de l’armée yéménites dans la guerre et qui deviennent de plus en plus menaçants pour le royaume. Et rappelant les récentes attaques aux drones contre deux stations pétrolières saoudiennes dans la province de Riad, revendiquées par Ansarullah.

« Ni les bases américaines ne les ont protégés, ni Netanyahu ne le a protégés, ni l’arsenal qu’il leurs achètent en des dizaines de milliards de dollars non plus », a-t-il expliqué avec malice.

Concernant le sommet arabe, Sayed Nasrallah a tenu à critiquer la position de la délégation libanaise, qui d’après lui reflète des positions partisanes au Liban et non celle du communiqué ministériel qui a mis l’accent sur la neutralité dans les affaires régionales.

Sur le Liban, où les Etats-Unis ont interféré dans l’affaire de la délimitation des frontières maritimes et terrestres avec l’entité sioniste, il a mis en garde contre leurs tentatives de s’immiscer dans des affaires internes libanaises pour le profit d’Israël.

Il a adressé une mise en garde directe à l’émissaire Jeffry Feltmann qui insiste auprès des responsables libanais pour éliminer les installations militaires du Hezbollah sous prétexte qu’il détient des usines de fabrication de missiles de haute précision.

« Je vous le dis sincèrement que nous n’avons pas d’usines de fabrication de missiles au Liban et si vous continuez à le répéter et à nous menacer nous allons édifier ces usines », a-t-il averti. Et de poursuivre en plaisantant : « Nous en avons toutes les capacités et nous pourrons par la suite exporter ces missiles pour soutenir le budget libanais ! »

Sayed Nasrallah a rapporté que durant ces trois dernières années, des diplomates occidentaux ont d’innombrables fois indiqué au Hezbollah qu’Israël ne peut admettre qu’il puisse avoir des usines d’armements, faute de quoi il les supprimerait.

« Il n’en a rien été, les israéliens n’ont rien bombardé au Liban. Vous savez pourquoi. Parce qu’ils savent que nous allons directement leur rendre la pareille. Voire nous allons leur rendre les bouchées doubles ».

Sur le Deal du siècle, le chef du Hezbollah a assuré que sa mise en échec est faisable facilement et qu’il suffit aux palestiniens de le rejeter à l’unanimité pour qu’il ne puisse avoir aucune valeur.

« Il suffit d’avoir confiance en Dieu, en la persévérance de nos peuples et en nos capacités pour que l’avenir soit pour la Palestine et non en faveur de Trump et Cie », a-t-il a conclu son discours avec une note optimiste.

Principales idées du discours

40 années sont passées depuis l’annonce par l’imam Khomeiny en 1979 a célébré cette journée et durant cette phase les ennemis d’Al-Quds ont misé pour que cette journée soit oubliée à jamais. Mais au fil des ans, l’intérêt des peuples du monde et de la oumma islamique a grandi, en dépit des tentatives déployées pour le présenter comme un jour iranien ou lui donner une tournure confessionnelle comme étant une journée chiite. Mais la sincérité de l’appel de l’Oumma a été plus forte que toutes ces manipulations et l’insistance de ceux qui veulent libérer Al-Quds est plus puissante aujourd’hui …

Nous avons vu dans le monde dans le monde, au Moyeb-Orient, en Asie, et en Afrique, en Amérique latine… comment tous les peuples, toutes tendances confondues l’ont célébrée et d’aucuns le feront les jours suivants aussi. Cette journée prend de l‘importance au fil des ans…

Je vais parler de cette occasion de la journée d’al-Quds, et sur la Palestine, le Deal du siècle et nos responsabilités et notre évaluation de la situation actuelle,…, puis sur ce qui a été dit sur une guerre us conte l’Iran et qui a d’ailleurs régressé, puis sur le sommet arabe qui a eu lieu dernièrement à la ville sainte de la Mecque et je vais terminer sur la question au Liban de la délimitation des frontières et en marge de laquelle a été soulevé un dossier sensible sur lequel des pressions sont exercées sur le Liban et la Palestine

Concernant la journée d’al-Quds, nous avons vu d’importantes manifestations qui se sont déroulées dans certaines capitales et villes du monde..

Les manifestations en Iran: un message

Mais il faut s’arrêter sur les manifestations populaires qui ont eu lieu en Iran car le monde entier devrait savoir l’ampleur réelle de la situation.

J’ai vu dans certaines villes iraniennes des manifs énormes.

C’est un message en soi qui est adressé à plusieurs protagonistes:

A Trump, car il ne cesse de répéter et d’arguer qu’il y a des manifs dans les villes iraniennes contre le pouvoir et que l’Iran est sur le point de s’effondrer et que les Iraniens vont finalement le contacter…

C’est un message à ceux qui misent que ce peuple est fatigué et qu’il est devenu affaibli…

Ces manifestations ne célèbrent pas la victoire de la révolution, ni ne défendent le pouvoir, mais elles sont consacrées à al-Quds, une question liée à la politique étrangère. Les manifestants iraniens ont défilé à jeun, pendant de longues heures, en présence des grands responsables. Et dans la ville sainte de Qom j’ai vu un grand nombre d’oulémas et de références religieuses qui ont aussi fait part aux marches…

C’est aussi un message aux gouvernements de la région et à ceux qui misent que l’Iran va s’effondrer…

Comme dans le passé, nous nous arrêtons sur l’ampleur des manifs au Yémen et ce discours haut plafond des dirigeants yéménites sur la confrontation contre les USA, Israël et les Saoudiens. Alors qu’ils avaient auparavant imposé sur le terrain leur force, en changeant l’équation régionale et en influant sur le cours du conflit dans la région…

Il y a eu certes des rassemblements dans d’autres zones qui ont fait l’objet d’évolutions : en Palestine, en Turquie, en Syrie, en Afghanistan, à Ghana, en Indonésie à Oman, en Algérie, en Tanzanie, en sierra Leone, en Guinée, au Sénégal…

Il faut s’arrêter aussi sur les manifs au Bahreïn qui ont eu lieu hier et aujourd’hui avec des slogans hostiles au Deal du siècle car sa première phase va être organisée dans ce pays . Mais le peuple a dit son mot que ce qui se passe n’a aucune légitimité et qu’il refuse la soumission de son régime au diktat us…

Le principale défi devant Al-Quds est le Deal du siècle ou le Deal de Trump. Le slogan unifié se doit d’être « non » à cet accord. C’est le principal danger qui menace le peuple palestinien…

Le deal de la honte, du crime historique

Notre devoir est de rejeter ce deal pour des raisons d’ordre religieux moral, national, humain, révolutionnaire,…

Dans tous les critères, c’est le deal de l’injustice et de l’usurpation des droits et des sacro-saints sans besoin de le prouver. C’est le deal de la honte et du crime historique contre lequel il faut lutte à tout prix.

Une question s’impose. Le devoir est clair. Mais peut-on l’affronter et le faire avorter ?

Oui… avec certitude

Aujourd’hui l’administration us et celle de l’entité sioniste et de certains régimes arabes sérieux et moins sérieux s’attellent pour le mettre à exécution. En contrepartie, il y a un axe qui jouit d’une importante assise auprès de l’opinion publique arabe, islamique et dans le monde. Et il y a un face-à-face entre ces deux mouvements…

Allons-nous suivre une voie illusoire ? Jamais de la vie. Il faut s’armer de tout l’espoir et de la sagacité nécessaires . Je ne parle pas seulement des libanais, mais aussi des syriens, des irakiens et iraniens et de ceux qui soutiennent les droits du peuple palestinien…

Nous devons avoir l’espoir que nous pouvons réaliser cet objectif et empêcher ce crime historique de se réaliser…

Le projet us et sioniste a toujours eu comme point central le renforcement de l’État d’Israël en vue de normaliser sa présence dans cette région, pour qu’il y devienne l’axe de la vie politique et économique et liquider la cause palestinienne

Dans ce deal, toute parole sur al-Quds, sur les territoires de 48, sur les réfugiés ou l’État palestinien doit être exclue des calculs. Ils ont misé sur le temps.

Alors que dans le passé, je parler de la phase précédente entre 2000 et 2011 , il y avait eu une tentative de liquider la cause palestinienne, mais elle s’était tout de même efforcée de donner quelques miettes aux palestiniens…

Après la victoire de la résistance, puis l’éclatement de l’intifada en Palestine et l’apparition du mouvement de la résistance là-bas, les us ont repris l’initiative, avec l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak, puis ils ont menacé la Syrie et l’Iran et ils menacent de vouloir éradiquer les mouvements de résistance et jusqu’à l’isolation de l’Iran…

Nous autres libanais n’oublions jamais les propos de la secrétaire d’Etat américaine Condolezza Rice sur le nouveau M-O, dans le but de consolider l’Etat d’Israël comme État à part entière et pour en finir avec les palestiniens…

Mais ceci a entièrement échoué

Après 2011, face aux révolutions populaires, c’est du moins notre avis sur elles, en dépit de leurs lacunes, dont l’absence de leadership et de projets concrets, l’administration us a pu confisquer ces révolutions populaires et les détourner de leurs objectifs initiaux comme en Syrie…

Les us et ceux qui se sont immiscés dans les révolutions arabes ont voulu en tirer les fruits qui puissent faire passer l’accord qui est le deal du siècle

Ils ont misé sur les séismes qui ont frappé nos sociétés à des moments de faiblesse et d’étourderie pour leur imposer ce deal…

Nous ne pouvons nier que nos peuples et Etats ont fait l’objet de mesures qui ont durablement usé leur résistance, des mesures basées sur toutes sortes de divisions confessionnelles, raciales, communautaires, religieuses, ethniques, régionales,…

Ils ont cru avec l’avènement de Trump et cet assaut médiatique, assorti des menaces et des campagnes de dramatisation que tout le monde serait épuisé, les peuples, les armées, les régimes, et qu’ils n’en auront cure d’al-Quds…

C’est l’environnement stratégique supposé chez Trump, Netanyahu, et leurs sbires arabes pour éliminer la cause palestinienne et se consacrer à la République islamique d’Iran.

Or, ce diagnostic us et israélien et des régimes arabes qui leurs sont alliés est complètement erroné. Parce qu’ils ne comprennent pas l’histoire et ne connaissent pas les peuples de la région, ni leurs valeurs et leurs normes…

L’Axe de la résistance, plus fort que jamais

Dans un petit exposé cursif sur l’axe de la résistance, basé dur des faits sans aucune exagération, je peux avancer que l’axe de la résistance est, depuis 1980, bien plus fort que dans le passé, contrairement à ce que prétendent certains…

La preuve ente autre est que dans bande de Gaza, la résistance palestinienne est bien plus puissante que ce qu’elle était dans les années 70 au Liban, lorsqu’elle avait atteint son apogée. Le maximum qu’elle pouvait réaliser était des opérations aux frontières ou en infiltrant les frontières et une opération à l’intérieur via des cellules internes et elle ne possédait que des Katiouchas…

Tel Aviv, Ashkelone et d’autres villes étaient à l’abri des roquettes palestiniennes

Nous avons entendu hier les dirigeants palestiniens dire clairement qu’ils peuvent bombarder Tel Aviv avec un grand nombre de missiles

La résistance peut frapper beaucoup de colonies sionistes…

Depuis quand la résistance possédait ces capacités ?

Elle ne cesse aussi d’évoluer… et une nouvelle performance a fait son entrée, celle des drones qui n’a aucune solution comme ce qui s’est passé en Arabie saoudite dernièrement…

Et il y a aussi des dizaines de milliers de combattants à Gaza et peuvent en cas de guerre contrôler de grandes surfaces. Certains dirigeants palestiniens ont même dit aussi qu’ils s’approchent de l’équation Tel Aviv contre Gaza…

Au Liban, nul besoin d’expliquer que jamais le Liban depuis 1948 n’avait une résistance qui affronte Israël avec les capacités, la puissance et les effectifs dont elle dispose aujourd’hui…

Cette résistance est appréhendée par Israël et tous les jours les responsables israéliens en parlent et affirment qu’Israël est sur la défensive…

La Syrie, a quant à elle franchi ce qui était planifié contre elle. Ceux qui étaient censés la détruire, puis le Liban, l’Irak et l’Iran avec l’aide avec d’Israël, comme le révèlent les faits de jour en jour, se sont effondrés et agonisent. A l’instar de Daech, des restes du front al- Nosra. Mêmes les dirigeants de l’opposition qui voulaient faire la paix avec Israël et s’étaient engagés à renoncer au Golan sont désormais acculés dans les hôtels et nous ne voyons plus leurs visages ternes sur les écrans de télévision . La Syrie aujourd’hui récupère ses forces…

En Irak après 2011 et le retrait us de ce pays, toutes les tentatives us pour le récupèrer entièrement ont échoué… le jeu accordé à Daech pour justifier le retour des forces us est désormais à découvert…

Aujourd’hui, l’Irak est aussi bien sur le plan officiel que populaire dans une position bien différente sur la question palestinienne…

Au Yémen, il y a une force ascendante populaire et militaire in6dite. Elle a mis en échec les forces apportées par le régime saoudien avec la contribution des US, des usines d’armements français et britanniques et qui ont échoué d’imposer leur diktat au peuple yéménite…

Pourquoi ces sommets en Arabie?

A cet égard, on peut se poser la question de savoir pourquoi ce déferlement de sommets en Arabie saoudite cs jours-ci : le sommet de Ligue arabe, celui de la Conférence islamique et celui des pays du Golfe persique…

Cela veut dire au secours, c’est un appel au secours!

Car les drones de l’armée yéménite et des comités populaires ont pu franchir tous les barrages technologiques dont dispose l’Arabie pour frapper leurs objectifs pétroliers avec précision

Trump n’a pas pu les protéger ni tout l’arsenal américain et européen qu’ils ont acquis

C’est un appel au secours, ce sont des sommets de sollicitation face au peuple yéménite héroïque dont la force ne cesse de grandir..

Je voudrais dire à ceux qui ont dénoncé la campagne des drones qu’ils feraient mieux de réviser leurs positions à la lumière de la morale, des critères humanitaires et religieux : alors que vous avaliez vos langues face aux crimes commis contre tout un peuple, contre ses femmes et ses enfants, vous rivalisez entre vous pour dénoncer des attaques qui ont visé des stations pétrolières d’un pays agresseur….

Ces condamnations et ces sommets ne protègeront jamais les tyrans, car Dieu soutient les peuples qui luttent, qui sont sincères dans leur foi, et sont prêts à consentir tous les sacrifices…

Ce Yémen est une partie importante dans l’Axe de la résistance et malgré tous les massacres dont son peuple est victime, nous avons comment il a insisté pour manifester et soutenir le peuple palestinien et la cause d’al-Quds

Le fait que les peuples dans notre région expriment leur refus de ce deal constitue aussi un important atout de force…

L’Iran, une vraie puissance régionale, et non l’Arabie

L’un de nos atouts le plus important réside dans l’Iran qui est une véritable force régionale, voire la plus importante, car elle est autarcique. Elle a résisté à 8 années de guerre menée par toutes les puissances du monde…

D’aucuns avancent que l’Arabie saoudite est la force régionale la plus importante

Voyons ce qu’en dit son plus grand allié Trump : il lui dit que ce n’est la protection que nous vous accordons, vous vous effondriez comme un château de sable, vous seriez amenés à parler le persan

Ces pays n’ont pas aucune force autodidacte et indépendante, ils sont entièrement dépendants du soutien que leur procurent les bases us, les renseignements et la Cia…

Alors que l’Iran est un vrai Etat ascendant

Voilà ce sont des atouts de forces qui sont sans précédent

Jamais la résistance, ni au Liban, ni en Palestine ni au Yémen n’a été aussi puissante, l’Irak et la Syrie sortiront de leurs épreuves encore plus puissants…

Par contre la situation est différente dans l’autre axe. Parlons d’Israël en tête, je ne peux pas dire qu’elle est faible surtout qu’elle dispose d’une importante armée… Mais elle présente des signes de faiblesse comme jamais auparavant, de l’aveu de ses propres dirigeants militaires qui affirment qu’Israël n’arrive plus à trancher une bataille, qu’il souffre d’une régression dans sa force de dissuasion. Comme cela a été le cas face au Liban. Il est question que sa force terrestre est plus affaiblie que jamais surtout que son front interne est plus à découvert que jamais…

L’entité sioniste craint désormais les missiles de Gaza, du Liban et de la Syrie et elle ne cesse de prétendre qu’il y a des missiles en Irak sans oublier les missiles du Yémen…

Au summum de la puissance arabe, les combats se sont toujours arrêtés aux frontières alors qu’aujourd’hui son front interne est plus que jamais a découvert devant nos missiles…

En plus Israël a ses propres problèmes politiques internes qui ne cessent de se compliquer… A titre d’exemple, il n’a pas encore pu former de gouvernement après les dernières élections législatives et son Parlement s’est dissout. Il souffre de l’absence de leadership et plus que jamais il a pressement besoin du soutien des Etats-Unis. L’un des buts affiches de la présence des bases us dans la région est de proteger Israël…

Depuis quand dans son histoire, Israël avait elle besoin de ce soutien ?

Trump ne veut pas de guerre

Aux USA, Trump mène une guerre psychologique dans le monde entier parce que les USA ne sont plus ce qu’ils étaient. Là où ils ont dépêché leurs armées dans la région, ils ont été vaincus en Irak, en Afghanistan. Dans le passé au Liban, en Somalie,…

Montrez-moi où les projets us ont-ils réalisé leurs objectifs ?

Et puis étudiez la situation interne aux USA. L’imam Khamenei a rapporté à la foi d’un rapport us que 40 millions d’Américains vivent au seuil de la pauvreté ou en deca.

Si les prix du pétrole flambent, Trump sera jugé devant le Congrès américain…

Plus est-il que les usa qui mènent des confrontations dans plusieurs coins du monde appréhendent l’entrée en guerre pour des raisons purement financières qui sont primordiales aux raisons humanitaires…

Raison pour laquelle la stratégie de Trump est essentiellement basée sur les sanctions. Durant sa campagne électorale, Trump a été très critique à l’encontre de ses prédécesseurs pour avoir mené dans des guerres dans la région au dépens des usa qui les ont payés chers de leurs propres caisses…

Mêmes leur sbires dans la région sont inquiets, ils ne peuvent plus miser sur les takfiristes, les régimes se trouvent dans l’incapacité de se protéger comme au Yémen… Certains pays sont inquiets, comme la Jordanie qui craint pour son avenir et de devenir l’État alternatif aux Palestiniens…

Même l’Égypte est préoccupé par le Deal du siècle car il ne sait pas quel sera son statut régional, car manifestement, cet accord est basé sur un trépied, les USA, Israël et l’Arabie saoudite…

Le monde arabe et islamique présente une épée à double tranchant : ses pays sont préoccupés par leur situation interne. Moi qui essaie toujours de voir la part remplie du verre, je pense que ceci serait peut-être mieux car le cas échéant, ils seraient rangés du côté des USA et non avec les palestiniens…

Je tiens à rappeler des propos du guide suprême l’imam Khamenei, et qui connait bien la situation : il estime qu’il n’y aura pas de guerre

Pourquoi ? Selon notre analyse, en raison de la puissance de l’Iran. S’il avait été faible, la guerre aurait éclaté depuis longtemps …

La RII est forte grâce à son peuple, à ses forces militaires, à ses dirigeants et responsables, grâce à ses oulémas et parce que aussi elle dépend entièrement de Dieu et a pleinement confiance en Lui…

Trump ne veut pas de guerre car il fera face à une vrai guerre… c’est la première raison…

Une guerre us embrasera toute la région

La deuxième raison est que M Trump, son administration et ses renseignements savent très bien que la guerre contre l’Iran ne se cantonnera pas aux frontières. Ils savent que toute la région sera embrasée, que toutes leurs forces et leurs intérêts seront menacés et éradiqués, et ceux qui ont comploté eux aussi en paieront le prix à leur tête Israël et les Saoud.

Si la région s’enflamme, Trump sait que le prix du baril de pétrole dépassera les 300 dollars et du coup il perdra les prochaines élections…

Les USA devraient prendre en considération toutes ces données…

Les pauvres qui voudraient croire que Trump va venir défendre leurs haines devraient savoir qu’il n’est pas à leur ordre. C’est vous qui travaillez pour son compte, avec vos milliards et votre pétrole…

D’autre part, supposons que les USA veuillent déclencher une guerre, et qu’ils parviennent à vaincre l’Iran, comment vont-ils soutirer les milliards de dollars aux régimes du Golfe… les Américains tirent pleinement profit de cette situation…

Ils n’ont aucun intérêt à ce que les pays du golfe s’entendent avec l’Iran pour pouvoir mieux les allaiter… faute de quoi, ils n’auraient plus aucune raison de leur vendre leurs armes, leurs avions, leurs chars et autres,…

Croire autrement relève d’une grande niaiserie…

La priorité de Trump est la guerre économique comme avec le Venezuela, la Chine, et la Corée du nord,…

L’éventualité de la guerre est écartée…

Lui-même le dit qu’il ne veut pas de guerre militaire mais seulement économique car elle causera des pertes financières et humaines…

Nous avons constaté comment le nombre des militaires qu’il voulait envoyer n’a cessé de baisser de plusieurs milliers à quelques centaines…Au fond, Trump voudrait quitter la région. Il a voulu le faire avec la Syrie mais ses services de renseignements et ses proches lui ont déconseillé de le faire de crainte que l’Iran ne soit renforcé…

Des sommets arabes, faute de guerre us



L’autre indice que cet axe se trouve dans une phase critique n’est autre que la tenue des sommets dont le sommet arabe. Manifestement, ils ont été organisés à la hâte. A la lumière de leurs communiqués finaux, deux choses en ressortent.

La première m’amène à me rappeler lors des premiers jours de la guerre contre le Yémen, lorsque le guide suprême l’imam Khamenei a dit que les jeunes yéménites vont donner une bonne leçon aux Saoud et aux Américains…

Ce qui s’est passé à Yanboe (l’attaque des drones yéménites contre les stations de pétrole saoudiennes, ndlr) constitue un grand fiasco militaire pour les saoudiens et un grand exploit pour les frères yéménites…

Dans les conclusions admises dans le communiqué final publié lors du sommet arabe, on retrouve dans dix d’entre elles qu’il n’est question que des Houthis et des Iraniens…

Le régime saoudien sait désormais très bien qu’il n’y aura pas de guerre us dans la région et qu’il a versé ses milliards pour rien..

Les Saoud ne peuvent pas déclencher de guerre contre l’Iran. Les gens les raillent sur les réseaux sociaux en leur disant qu’ils sont impuissants face aux yéménites qui n’ont pas d’armée et qu’ils seront complètement déroutés face à l’armée iranienne et à ses différentes forces.

Leurs calculs basés sur l’incitation de Trump à la guerre se sont avérés vains… C’est pour cela qu’ils ont organisé ces sommets pour lancer un appel au secours…

Ils lancent cet appel après avoir déchiré le monde arabe et islamique en diffusant leur idéologie takfiriste …

S’agissant de ce sommet, c’est un appel au secours de la part des Saoudiens. C’est une sollicitation d’aide en raison de leur fiasco. Leurs calculs se sont effondrés et ils se trouvent dans une situation confuse…

Et puis on constate que ce n’est qu’à la fin de leur communiqué dans le sommet arabe, qu’il est question de la cause palestinienne, en deux petites lignes, voire une ligne et demi pas plus…

La position de la délégation libanaise est condamnable

Justement concernant toujours le sommet arabe, il est de notre devoir de saluer la position courageuse et excellente de l’Irak et de son président…

Si lors de ce sommet et compte tenu des revers qu’ils subissent et de l’exploitation qu’en font les USA, les saoudiens auraient mieux fait d’adopter un langage réconciliateur avec l’Iran, dont les responsables assurent sans répit qu’ils sont disposés à la réconciliation, voire à conclure des accords de non-agression avec les pays arabes…

Concernant la position de la délégation libanaise au sommet, elle n’est pas conforme au communiqué ministériel. Dans la moindre des choses, elle aurait pu adopter une position qui promeut la neutralité. C’est une position qui doit être condamnée car elle ne représente le Liban mais illustre seulement les prises de position de ses membres, des partis auxquels ils appartiennent.

Le courant du Futur est dans son plein droit d’annoncer son soutien infaillible aux conclusions du sommet de la Mecque. Nous aussi nous aurions fait de même dans des dossiers différents.

Mais il n’en est pas de même pour la délégation du Liban. Ceci est inadmissible pour la position du cabinet libanaisqui se doit de rester neutre dans les affaires régionales…

Nous pouvons riposter les bouchées doubles à Israël

Dernier dossier de mon discours, sur la délimitation des frontières : en tant que Résistance j’ai plusieurs fois dit que nous sommes derrière l’État. C’est une position qui n’a rien d’une flatterie. Nous avons pleinement confiance que les responsables libanais s’efforcent de faire valoir les droits du Liban sur son sol, ses eaux, ses frontières, ses ressources naturelles et en hydrocarbures…

Les US qui savent très bien exploiter les situations et sont conscients que le Liban a besoin de prêts pour l’exploration de ses ressources

Ils exploitent les négociations de délimitation des frontières en faveur des intérêts purement israéliens : c’est ainsi qu’ils soulèvent la question des missiles de haute précision entre les mains du Hezbollah et dont nous avons révélé l’existence ouvertement dans plus d’une occasion.

Depuis plus de 3 ans, des ambassadeurs de pays amis et ennemis sont venus nous avertir qu’Israël ne supportera pas que nous détenions de missiles de haute précision (HP)

Par la suite, ils sont venus nous dire que nous avions des usines de fabrication de ces missiles de HP et qu’Israël ne les supporte pas non plus et qu’il va les bombarder

Nous avons caché ces avertissements à l’opinion publique… Mais ce qui s’est passé cette semaine nous pousse à les afficher ouvertement.

Et je voudrais en même temps livrer les réponses que les Américains et les Israéliens devraient entendre en cette occasion…

Je tiens à signaler d’abord que nous au Hezbollah ne mentons pas. Nous pouvons parfois donner de demi-vérités mais nous ne mentons pas.

Sur les missiles de HP, dont nous avons toujours révélé la présence, assurant qu’ils peuvent frapper toutes les cibles voulues dans l’entité sioniste, en ce jour de commémoration des 40 années de la Journée d’al-Quds, je tiens à confirmer que nous au Liban détenons ces missiles HP, et en nombre suffisant pour pouvoir changer les équations au MO.

Ce n’est pas une nouveauté en soi. Ns en avons parlé lors de la célébration d’Achoura l’an dernier…

Lorsqu’on a voulu nous faire peur qu’Israël ne peut admettre leur présence et qu’il va les frapper, nous leur avons répliqué qu’en cas de frappes contre ces missiles, nous au Hezbollah allons riposter immédiatement et avec force…

Ceci a été dit depuis trois ans et vous voyez ils n’ont rien bombardé. En revanche, les israéliens se sont plaints aux Nations unies…

Ils ne nous bombardent parce que nous sommes puissants et qu’ ils savent que nous allons leur rendre la pareille, voire les bouchées doubles.

Finissons-en avec les missiles HP

Nous construirons des usines de missiles HP, si…

On nous dit maintenant que nous avons des usines pour fabriquer ces missiles : un responsable libanais est venu me dire que les Us se sont plaints que nous avons ces usines et je lui ai dit que nous n’en avons pas. Je le répète encore une fois en cette journée comme je l’ai fait à plusieurs reprises avec plusieurs responsables libanais…

Dans le contexte de ces propos, on comprend qu’il y a un ensemble de menaces us comme quoi nous devons régler cette affaire, et éliminer ces installations…

Pas question pour nous ! Avec qui vous croyez parler ? Nous au Hezbollah sommes plus sincères que les US et leurs sbires…

Ma problématique est que je souhaite qu’il faudrait refuser de discuter de cette question avec les US. Que nous ayons ou pas ces usines ne les regarde pas. Cela relève de notre plein droit de posséder toutes les armes pour défendre notre pays, voire même d’en fabriquer !

Les US n’ont pas le droit de discuter avec nous de ce droit alors qu’en même temps Israël se permet de détenir toutes les panoplies d’armes dont l’arme nucléaire. Nous avons le droit de s’acheter et de fabriquer les armes dont nous avons besoin.

Or, si les US s’acharnent sur ce dossier, je vous le dis franchement : oui nous avons toutes les compétences nécessaires pour fabriquer ces missiles et dans ce cas nous prendrons la décision de le faire et de construire des usines de fabrication d’armes au Liban…

Nous pouvons le faire et vendre en même temps au monde entier des missiles HP pour soutenir le budget libanais…

Je demande à Monsieur Satterfield de rester sage et de faire son travail convenablement, nous savons comment les US travaillent. Alors qu’il ferme ce dossier car les menaces ne serviront à rien avec nous.

En cette journée d’al-Quds pour sa 40eme célébration, sachez que notre axe est fort, en dépit des sacrifices nous sommes sortis plus revigorés et plus puissants. Sachez que nous pouvons faire avorter le Deal du siècle. Il suffit que les palestiniens restent unanimes sur cette question et personne ne pourra leur imposer quoi que ce soit. Il en est de même pour le peuple syrien s’il refuse de renoncer au Golan, ils (les américains, ndlr) ne peuvent rien faire même s’ils changent les cartes…

Quoiqu’ils fassent, lors que nous restons attachés à nos droits, lorsque nous sommes entièrement dévoués à Dieu, et que nous avons pleinement confiance en nos peuples et nos capacités, l’avenir appartiendra à Al-Quds et non à Trump et Cie.

Assalamou Alaykom

FIN

Source: Al-Manar