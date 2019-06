Le conglomérat américain Northrop Grumman a annoncé via Twitter le premier essai au feu statique de sa fusée OmegA.

Selon l’entreprise, le test réalisé le jeudi 29 mai à Promontory (Utah) a réussi. Les moteurs du premier étage ont fonctionné pendant 122 secondes et ont développé une poussée d’environ 9 millions de newtons.

SpaceNews a cependant constaté une anomalie, signalant qu’à la fin du test «quelque chose ne s’est pas bien passé et des étincelles ainsi que des fragments brûlants sont sortis de la buse arrière».

Kent Rominger, vice-président de Northrop Grumman, a néanmoins déclaré que ce premier test au sol avait été un succès, malgré ce léger revers final.

En octobre 2018, l’US Air Force et le Missile Systems Center ont conclu avec Northrop Grumman un contrat d’un montant de 792 millions de dollars pour achever le développement de l’OmegA.

Selon les projets de l’entreprise, la fusée à trois étages est destinée à lancer des satellites militaires et commerciaux et sera opérationnelle en 2022. Le premier lancement d’essai est prévu pour 2021.

Source: Sputnik