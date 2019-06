Le prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane aurait ordonné la libération de sa propre mère, a révélé la page Tweeter de l’opposition saoudienne al-Ahed al-Jadeed et qui est suivi par 350 mille personnes.

« Ben Salmane a sorti sa mère Fahdat al- Hathline de sa résidence surveillée et l’a apportée à Jeddah où elle attend le retour du roi », a tweeté le compte en question.

Et al-Ahed al-Jadeed de poursuivre : « La princesse est surexcitée. Elle a accueilli ses sœurs après avoir pris la permission de son fils et les a fait descendre dans un hôtel proche où elle dépense sur elles avec prodigalité. Les frais auraient atteint les 15 millions de rials par jour ».

Durant les deux années au cours desquelles il a préparé son ascension au poste de prince héritier et s’est accaparé les rênes du pouvoir, MBS aurait séparé sa mère de son père le roi Salmane. Elle est sa troisième épouse et la mère de six de ses douze fils, dont MBS.

Selon des responsables américains, cités par la NBC, MBS a fait croire à son père qu’elle était en voyage aux Etats-Unis pour subir des soins médicaux.

Ils ont découvert ce mensonge lorsque le roi Salmane a confié à l’ex-président Barack Obama vouloir voir sa femme dans un hôpital de New York. Alors qu’elle ne s’y trouvait pas.

La raison invoquée pour cette animosité est que MBS accuse sa mère de népotisme envers ses proches selon la NBC.

Alors que la raison en est selon al-Ahed al-Jadeed qu’elle lui préfère son frère cadet Bandar. Celui-ci croupirait en prison depuis le mois de décembre dernier par crainte qu’il ne cherche à le renverser.

