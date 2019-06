« La destruction du Global Hawk américain est le signe des hautes capacités militaires iraniennes. » Selon l’expert militaire russe, Alexander Kniazev, la violation de l’espace aérien iranien par le drone d’espionnage américain fait partie des innombrables complots tramés par les États-Unis, un complot auquel les forces armées iraniennes ont donné une riposte légitime et adéquate.

Dans une interview avec l’agence de presse Fars News, Alexander Kniazev a qualifié de « parfaitement logique » la prise de position du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Toute inaction de l’Iran envers cette agression américaine aurait pu transmettre un message en ce sens que les États-Unis pourront encore poursuivre leurs conspirations, estime l’expert militaire russe.

« En frappant le drone-espion américain, les forces armées iraniennes ont fait preuve d’une très haute capacité militaire, montrant en plus que l’Iran n’hésitera pas à riposter, dans le cadre des principes internationaux, à la moindre tentative d’atteinte à son indépendance et son droit à la souveraineté. »

Alexander Kniazev estime peu probable que les États-Unis puissent bénéficier de cet événement dans le cadre des campagnes anti-iraniennes auxquelles ont adhéré des médias stipendiés ; « car la partie iranienne a élaboré des documents bien clairs et précis, sur l’itinéraire du drone d’espionnage américain ».

Il a fait allusion à la décision américaine de vouloir abuser du Conseil de sécurité pour accuser l’Iran dans cette affaire, tout comme ils ont tenté d’accuser l’Iran d’implication dans l’attaque contre les pétroliers en mer d’Oman, en vain. À travers ce comportement, les Américains cherchent à internationaliser les tensions croissantes dans la région du golfe Persique.

Il a d’ailleurs averti que l’escalade des tensions dans le bassin du golfe Persique risque de nuire sérieusement aux intérêts de plusieurs autres pays situés bien loin, géographiquement parlant, de cette région. « Une telle situation risque de faire amener des acteurs extra régionaux pour résoudre le problème », a-t-il aussi averti.

L’expert russe a pourtant rappelé que les figures bellicistes n’étaient pas majoritaires au sein de l’élite politique américaine. « Et en parlant de la destruction du drone-espion américain, il est donc très peu probable que le gouvernement de Trump puisse s’en servir comme prétexte pour recourir à l’option militaire », ajoute l’expert russe Alexander Kniazev qui conclut ainsi :

« Les États-Unis espèrent que les futures prises de position de l’Iran affaiblissent le poids politico-économique de ce pays à l’échelle régionale et internationale. Une intensification des pressions économiques américaines n’est donc pas inattendue. Dans ce cas, en s’appuyant sur l’unité et les capacités nationales et en maintenant des partenaires économiques majeurs, l’Iran pourra bel et bien traverser cette période névralgique. »

Source: PressTV