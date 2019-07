David Li, un étudiant de Harvard, s’est vu imposer par son professeur d’aller au coin après avoir largement dépassé la note attendue aux tests des minorités opprimées mardi dernier.

Le professeur de physique Dr. Liam Sternberger dit qu’il « s’est ouvertement mis à trembler » après avoir vu les résultats des tests de Li.

« Je craignais que d’autres minorités en classe n’aient la fausse impression que les personnes issues de familles immigrées sont capables de réussir et qu’ils ne sont pas opprimées au-delà de toute croyance par une infâme cabale conspiratrice d’hommes blancs privilégiés ».

Les étudiants ont rapporté que pendant que les résultats des tests étaient lus à haute voix, Sternberger s’est arrêté brusquement quand il a lu le score de Li : une note parfaite de 100. « Qu’est-ce que c’est ?! » a-t-il crié en claquant le papier sur son bureau.

Les témoins disent que M. Li semblait calme et résilient.

« Allez-vous mettre dans ce coin, M. Li, » a dit Sternberger. « Tu restes là et tu penses à quel point tu as fait reculer les relations raciales dans ce pays ».

Sternberg a continué son cours tandis que Li se tenait dans le coin, silencieux et immobile. À un moment donné, un étudiant brésilien nommé Jorge Lopez a demandé combien de temps Li devrait rester comme cela.

« Ça ne me dérange pas qu’il ait bien réussi son test, monsieur » , aurait dit Lopez.

« En fait, c’est plutôt insultant de penser que je ne pouvais pas supporter de voir un autre élève réussir à cause de la couleur de sa peau… et du fait qu’il vient d’un autre pays à des milliers de kilomètres de celui d’où je viens ».

Lopez fut immédiatement envoyé dans un autre coin.

« Si vous voulez faire partie de ce cours, vous feriez mieux de vous joindre au récit », a dit Sternberger avec fermeté.

« Quelqu’un d’autre veut perpétuer des mensonges de droite ? » a-t-il demandé aux étudiants.

« Y a-t-il d’autres racistes auxquels je dois faire face ? Hein ? Ça va, quelqu’un ? Le pouvoir blanc ? Hein ? Toi ? » demanda-t-il à un étudiant haïtien confus.

La classe est restée silencieuse.

« C’est bien ce que je pensais », a conclu Sternberger .

Sources : The babylon Bee ; Traduction Réseau international